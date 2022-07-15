https://ria.ru/20220715/ssha-1802807118.html

США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан

США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан - РИА Новости, 15.07.2022

США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан

США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая возвращения исламской республики к исполнению СВПД, заявил помощник президента США по национальной... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:11

2022-07-15T17:11

2022-07-15T17:43

в мире

сша

иран

тегеран (город)

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_a2e27c6de25b3eff7dd577c4a69409a8.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая возвращения исламской республики к исполнению СВПД, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он отметил, что сделка с Ираном "на повестке", решение о том, возвращаться или нет к исполнению СВПД, за Тегераном, Вашингтон ждет этого возвращения. "Ждать вечно мы не будем, но и на календаре не обводим дат", - сказал Салливан на вопрос о том, до каких пор готовы ждать США."Мы также не ждем в вопросе введения дальнейшего экономического давления на Иран", - заключил Салливан.

https://ria.ru/20220713/bayden-1802302076.html

сша

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)