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США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан - РИА Новости, 15.07.2022
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США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан
США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан - РИА Новости, 15.07.2022
США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан
США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая возвращения исламской республики к исполнению СВПД, заявил помощник президента США по национальной... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:11
2022-07-15T17:43
в мире
сша
иран
тегеран (город)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая возвращения исламской республики к исполнению СВПД, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он отметил, что сделка с Ираном "на повестке", решение о том, возвращаться или нет к исполнению СВПД, за Тегераном, Вашингтон ждет этого возвращения. "Ждать вечно мы не будем, но и на календаре не обводим дат", - сказал Салливан на вопрос о том, до каких пор готовы ждать США."Мы также не ждем в вопросе введения дальнейшего экономического давления на Иран", - заключил Салливан.
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в мире, сша, иран, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
17:11 15.07.2022 (обновлено: 17:43 15.07.2022)
 
США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан

Салливан: США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая его возвращения к СВПД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая возвращения исламской республики к исполнению СВПД, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы продолжим это делать, даже работая за столом переговоров", - заявил Салливан в ходе аудиобрифинга с борта президентского самолета по пути в Саудовскую Аравию.
Он отметил, что сделка с Ираном "на повестке", решение о том, возвращаться или нет к исполнению СВПД, за Тегераном, Вашингтон ждет этого возвращения. "Ждать вечно мы не будем, но и на календаре не обводим дат", - сказал Салливан на вопрос о том, до каких пор готовы ждать США.
"Мы также не ждем в вопросе введения дальнейшего экономического давления на Иран", - заключил Салливан.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 21:13
США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД
 
В миреСШАИранТегеран (город)Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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