https://ria.ru/20220715/ssha-1802807118.html
США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан
США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан - РИА Новости, 15.07.2022
США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан
США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая возвращения исламской республики к исполнению СВПД, заявил помощник президента США по национальной... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:11
2022-07-15T17:11
2022-07-15T17:43
в мире
сша
иран
тегеран (город)
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_a2e27c6de25b3eff7dd577c4a69409a8.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая возвращения исламской республики к исполнению СВПД, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Он отметил, что сделка с Ираном "на повестке", решение о том, возвращаться или нет к исполнению СВПД, за Тегераном, Вашингтон ждет этого возвращения. "Ждать вечно мы не будем, но и на календаре не обводим дат", - сказал Салливан на вопрос о том, до каких пор готовы ждать США."Мы также не ждем в вопросе введения дальнейшего экономического давления на Иран", - заключил Салливан.
https://ria.ru/20220713/bayden-1802302076.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149705/83/1497058386_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_89711afdc8cad52ed2dead77d7ba7249.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
17:11 15.07.2022 (обновлено: 17:43 15.07.2022)
США продолжат экономическое давление на Иран, заявил Салливан
Салливан: США продолжат экономическое давление на Иран, ожидая его возвращения к СВПД