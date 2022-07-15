15:06 15.07.2022 (обновлено: 15:08 15.07.2022)
Эксперт рассказал, почему США ослабили санкции против России
Эксперт Островский: США ослабили антироссийские санкции из-за проблем с урожаем пшеницы
Уборка урожая пшеницы в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сложности с урожаем пшеницы вынудили США пойти на послабления антироссийских санкций, заявил РИА Новости специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.
Министерство финансов США накануне выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Ведомство пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.
"У США, судя по всему, настолько серьезные проблемы с предполагаемым урожаем пшеницы, что у властей не осталось выбора, кроме как разрешить сделки с российскими производителями удобрений и сделать их полностью легитимными", - сказал он. По его словам, из-за складывающейся ситуации с урожаем и удобрениями в США отраслевые компании "разобрали даже навоз, причем как минимум втрое дороже, чем до февральских событий".
Что касается вопросов медоборудования, то это, отмечает Островский, может быть простой реакцией на заявления ВОЗ о том, что странам необходимо возвращать масочный режим из-за новых вспышек ковида, а также попыткой перестраховаться на случай, если "РФ будет обвинять США в перебоях с поставками медикаментов и оборудования для тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме".
В США весной наблюдались проблемы c посевом яровой пшеницы после засухи, поразившей урожай зерновых в Канзасе. Этот штат является самым урожайным в США. Кроме того, в другом штате - Северная Дакота - фиксировались продолжительные ливни, которые также негативно могут сказаться на урожайности.
Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы. Экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году может составить 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.