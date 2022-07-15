https://ria.ru/20220715/ssha-1802739767.html

Эксперт рассказал, почему США ослабили санкции против России

Эксперт рассказал, почему США ослабили санкции против России - РИА Новости, 15.07.2022

Эксперт рассказал, почему США ослабили санкции против России

Сложности с урожаем пшеницы вынудили США пойти на послабления антироссийских санкций, заявил РИА Новости специалист департамента стратегических исследований... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:06

2022-07-15T15:06

2022-07-15T15:08

экономика

цены на нефть

сша

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министерство финансов сша

воз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сложности с урожаем пшеницы вынудили США пойти на послабления антироссийских санкций, заявил РИА Новости специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.Министерство финансов США накануне выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Ведомство пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.Что касается вопросов медоборудования, то это, отмечает Островский, может быть простой реакцией на заявления ВОЗ о том, что странам необходимо возвращать масочный режим из-за новых вспышек ковида, а также попыткой перестраховаться на случай, если "РФ будет обвинять США в перебоях с поставками медикаментов и оборудования для тех, у кого болезнь протекает в тяжелой форме".В США весной наблюдались проблемы c посевом яровой пшеницы после засухи, поразившей урожай зерновых в Канзасе. Этот штат является самым урожайным в США. Кроме того, в другом штате - Северная Дакота - фиксировались продолжительные ливни, которые также негативно могут сказаться на урожайности.Согласно официальным прогнозам властей РФ, урожай зерна в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том числе рекордные за всю историю РФ 87 миллионов тонн пшеницы. Экспорт зерна в 2022-2023 сельскохозяйственном году может составить 50 миллионов тонн, включая 39,5 миллиона тонн пшеницы.

https://ria.ru/20220518/pshenitsa-1789140548.html

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канзас

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, сша, россия, канзас, министерство финансов сша, воз, санкции в отношении россии