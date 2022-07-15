https://ria.ru/20220715/ssha-1802664057.html

США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт

США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт - РИА Новости, 15.07.2022

США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт

США пошли на послабления санкций в отношении России, так как сами ощутили на своей экономике весь негатив от введенных против Москвы ограничений,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:39

2022-07-15T12:39

2022-07-15T12:42

экономика

россия

сша

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794040980_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_18435dc62ae8b5002e6d1a89152abf3f.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пошли на послабления санкций в отношении России, так как сами ощутили на своей экономике весь негатив от введенных против Москвы ограничений, прокомментировал РИА Новости основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.Министерство финансов США накануне выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Ведомство пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании."Послабления санкций, которые вводятся США, – это попытка ослабить собственный экономический негатив из-за введенных против России ограничений. США ощущают рост стоимости продуктов питания на внутреннем рынке из-за нехватки минеральных удобрений из РФ, фермеры заявляют о падении урожайности и банкротстве", - сказал Сидоров.По его словам, таким образом Штаты пытаются создать лазейку в своих собственных решениях, чтобы снизить инфляцию, не допустить дефицита продукции АПК."С другой стороны, эта лицензия очень напоминает программу, которая действовала в отношении Ирака – "Нефть в обмен на продовольствие". Штаты четко увязывают возможность РФ продавать нефть на внешнем рынке с требованием тратить полученные при этом средства на строго определенные группы товаров - продовольствие, посевной материал, лекарства", - отметил он.При этом эксперт сказал, что пока не ясно, как Вашингтон намерен контролировать покупки товаров отдельных категорий."Время покажет. Но очевидно, что в США осознают весь негатив собственных санкций против РФ и делают шаг назад", - сообщил Сидоров.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802639933.html

https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802566894.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, санкции в отношении россии