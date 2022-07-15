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США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт - РИА Новости, 15.07.2022
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США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт
США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт - РИА Новости, 15.07.2022
США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт
США пошли на послабления санкций в отношении России, так как сами ощутили на своей экономике весь негатив от введенных против Москвы ограничений,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:39
2022-07-15T12:42
экономика
россия
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пошли на послабления санкций в отношении России, так как сами ощутили на своей экономике весь негатив от введенных против Москвы ограничений, прокомментировал РИА Новости основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.Министерство финансов США накануне выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Ведомство пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании."Послабления санкций, которые вводятся США, – это попытка ослабить собственный экономический негатив из-за введенных против России ограничений. США ощущают рост стоимости продуктов питания на внутреннем рынке из-за нехватки минеральных удобрений из РФ, фермеры заявляют о падении урожайности и банкротстве", - сказал Сидоров.По его словам, таким образом Штаты пытаются создать лазейку в своих собственных решениях, чтобы снизить инфляцию, не допустить дефицита продукции АПК."С другой стороны, эта лицензия очень напоминает программу, которая действовала в отношении Ирака – "Нефть в обмен на продовольствие". Штаты четко увязывают возможность РФ продавать нефть на внешнем рынке с требованием тратить полученные при этом средства на строго определенные группы товаров - продовольствие, посевной материал, лекарства", - отметил он.При этом эксперт сказал, что пока не ясно, как Вашингтон намерен контролировать покупки товаров отдельных категорий."Время покажет. Но очевидно, что в США осознают весь негатив собственных санкций против РФ и делают шаг назад", - сообщил Сидоров.
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802639933.html
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экономика, россия, сша, санкции в отношении россии
12:39 15.07.2022 (обновлено: 12:42 15.07.2022)
 
США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем, заявил эксперт

Эксперт Сидоров: США ослабляют санкции из-за своих внутренних проблем

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США пошли на послабления санкций в отношении России, так как сами ощутили на своей экономике весь негатив от введенных против Москвы ограничений, прокомментировал РИА Новости основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров.
Министерство финансов США накануне выпустило генеральную лицензию, которая разрешает транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Ведомство пояснило, что речь идет, в частности, о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалов для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
11:18
ЕК предложит внести изменения в санкции против России
"Послабления санкций, которые вводятся США, – это попытка ослабить собственный экономический негатив из-за введенных против России ограничений. США ощущают рост стоимости продуктов питания на внутреннем рынке из-за нехватки минеральных удобрений из РФ, фермеры заявляют о падении урожайности и банкротстве", - сказал Сидоров.
По его словам, таким образом Штаты пытаются создать лазейку в своих собственных решениях, чтобы снизить инфляцию, не допустить дефицита продукции АПК.
"С другой стороны, эта лицензия очень напоминает программу, которая действовала в отношении Ирака – "Нефть в обмен на продовольствие". Штаты четко увязывают возможность РФ продавать нефть на внешнем рынке с требованием тратить полученные при этом средства на строго определенные группы товаров - продовольствие, посевной материал, лекарства", - отметил он.
При этом эксперт сказал, что пока не ясно, как Вашингтон намерен контролировать покупки товаров отдельных категорий.
"Время покажет. Но очевидно, что в США осознают весь негатив собственных санкций против РФ и делают шаг назад", - сообщил Сидоров.
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 21:22
США разрешили операции с Россией, связанные с удобрениями и продовольствием
 
ЭкономикаРоссияСШАСанкции в отношении России
 
 
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