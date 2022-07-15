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Эксперт рассказал о шансах Трампа вернуться в Белый дом

Эксперт рассказал о шансах Трампа вернуться в Белый дом - РИА Новости, 15.07.2022

Эксперт рассказал о шансах Трампа вернуться в Белый дом

Экс-президент США Дональд Трамп имеет очень высокие шансы победить на президентских выборах в 2024 году, если будет физически в состоянии выдержать предвыборную РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:37

2022-07-15T12:37

2022-07-15T12:39

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министерство обороны сша

центр военно-политических исследований

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владимир батюк

дональд трамп

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп имеет очень высокие шансы победить на президентских выборах в 2024 году, если будет физически в состоянии выдержать предвыборную гонку, заявил в интервью РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Ранее Трамп в интервью американскому изданию Intelligencer - New York заявил, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года и определяется с тем, когда о нем объявить.Для республиканцев-сторонников бывшего президента вернуть Трампа в Белый дом будет делом принципа, несмотря на то, что к нему было много претензий в годы его правления, в первую очередь по кадровой политике, а также из-за неспособности создать единую интегрированную команду, ссоры с Пентагоном, неспособности найти поддержку среди разведсообщества и военных, полагает эксперт."Проблема в том, как его убрали. Это почти что напоминало государственный переворот… Мобилизация прессы, разгул движения BLM, истерия вокруг убийства Джорджа Флойда, лицемерное вставание на одно колено руководителей демократической партии. Все это вызывает такое отвращение, что демократическая партия и истеблишмент скомпрометированы очень надолго. Такое лицемерие, проявленное при необходимости смещения Трампа любым способом, американский избиратель не любит", - добавил Межуев.Политолог убежден, что республиканцы победят в 2024 году и скорее всего победят на промежуточных выборах."Очень мало шансов у демократов сдержать их. Я не вижу ни малейшего шанса это сделать", - отметил эксперт.Только возраст Трампа может стать помехой его возвращению на пост президента США, ему 76 лет, за два года до выборов может что-то случиться, и есть ощущение, что его может подвести здоровье, а предстоящая избирательная кампания обещает быть тяжелой, она будет сопровождаться всем негативным, что может быть, полагает политолог."Возможно, учитывая это, семья Трампа сможет его убедить вернуться, не возвращаясь, предложив кандидатуру более молодого политика", - подытожил Межуев.О том, что Республиканская партия при всей популярности Трампа выдвинет другие кандидатуры более молодых, амбициозных и, с точки зрения американского истеблишмента, более управляемых политиков, говорит руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк."У республиканцев очень неплохие шансы. Многое будет зависеть от того, сумеют ли республиканцы убедить избирателей в том, что их кандидат, в отличие от очевидно страдающего старческой деменцией Байдена, - более молодой, амбициозный, деловой политик. И здесь Трамп, которому 76 лет, тоже может стать объектом критики по вопросу его неадекватности в связи с преклонным возрастом", - сказал Батюк.

https://ria.ru/20220714/bayden-1802531760.html

https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html

https://ria.ru/20220714/sposobnosti-1802327976.html

https://ria.ru/20220712/opros-1802046884.html

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