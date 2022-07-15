https://ria.ru/20220715/ssha-1802608728.html

МИД Китая охарактеризовал США одной фразой

МИД Китая охарактеризовал США одной фразой - РИА Новости, 15.07.2022

МИД Китая охарактеризовал США одной фразой

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в Twitter обвинил Соединенные Штаты в постоянной лжи. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:40

2022-07-15T09:40

2022-07-15T11:07

в мире

сша

китай

чжао лицзянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796940930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9520624c8bd7d2c04f1e7be1048a4505.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в Twitter обвинил Соединенные Штаты в постоянной лжи."Они лгут. Соединенные Штаты — империя лжи", — заявил дипломат.Ранее официальный представитель китайского дипведомства называл США самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете.

https://ria.ru/20220713/bayden-1802269065.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, китай, чжао лицзянь