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МИД Китая охарактеризовал США одной фразой
МИД Китая охарактеризовал США одной фразой - РИА Новости, 15.07.2022
МИД Китая охарактеризовал США одной фразой
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в Twitter обвинил Соединенные Штаты в постоянной лжи. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:40
2022-07-15T09:40
2022-07-15T11:07
в мире
сша
китай
чжао лицзянь
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь в Twitter обвинил Соединенные Штаты в постоянной лжи."Они лгут. Соединенные Штаты — империя лжи", — заявил дипломат.Ранее официальный представитель китайского дипведомства называл США самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, чжао лицзянь
09:40 15.07.2022 (обновлено: 11:07 15.07.2022)
МИД Китая охарактеризовал США одной фразой
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи