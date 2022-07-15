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В Красноярском крае пропали сплавляющиеся по реке женщина с ребенком

В Красноярском крае пропали сплавляющиеся по реке женщина с ребенком - РИА Новости, 15.07.2022

В Красноярском крае пропали сплавляющиеся по реке женщина с ребенком

Полицейские разыскивают женщину с 12-летней дочерью, которые, по данным родственников, сплавлялись на лодках из красноярского поселка Нарва по реке Мана и со... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:18

2022-07-15T14:18

2022-07-15T14:52

происшествия

россия

шарыповский район

красноярский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

туризм

новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 15 июл – РИА Новости. Полицейские разыскивают женщину с 12-летней дочерью, которые, по данным родственников, сплавлялись на лодках из красноярского поселка Нарва по реке Мана и со вторника не выходят на связь, сообщили журналистам в краевом главке МВД."Сегодня в дежурную часть отдела полиции №1 МО МВД России "Уярский" через оператора 112 поступило сообщение от жительницы Шарыповского района о том, что ее дочь 1988 года рождения и внучка 2010 года рождения отправились на лодках из посёлка Нарва по реке Мана, последний раз выходили на связь во вторник", - говорится в сообщении.В настоящее время полицейские устанавливают местонахождения пропавших, обследуются близлежащие территории - посёлки Нарва и Большой Унгут. Также подготовлена заявка к спасателям для обследования акватории реки Мана по течению в сторону посёлка Усть-Мана.

https://ria.ru/20220513/altaya-1788332337.html

россия

шарыповский район

красноярский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, шарыповский район, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм