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В Красноярском крае пропали сплавляющиеся по реке женщина с ребенком
В Красноярском крае пропали сплавляющиеся по реке женщина с ребенком - РИА Новости, 15.07.2022
В Красноярском крае пропали сплавляющиеся по реке женщина с ребенком
Полицейские разыскивают женщину с 12-летней дочерью, которые, по данным родственников, сплавлялись на лодках из красноярского поселка Нарва по реке Мана и со... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T14:18
2022-07-15T14:18
2022-07-15T14:52
происшествия
россия
шарыповский район
красноярский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
туризм
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КРАСНОЯРСК, 15 июл – РИА Новости. Полицейские разыскивают женщину с 12-летней дочерью, которые, по данным родственников, сплавлялись на лодках из красноярского поселка Нарва по реке Мана и со вторника не выходят на связь, сообщили журналистам в краевом главке МВД."Сегодня в дежурную часть отдела полиции №1 МО МВД России "Уярский" через оператора 112 поступило сообщение от жительницы Шарыповского района о том, что ее дочь 1988 года рождения и внучка 2010 года рождения отправились на лодках из посёлка Нарва по реке Мана, последний раз выходили на связь во вторник", - говорится в сообщении.В настоящее время полицейские устанавливают местонахождения пропавших, обследуются близлежащие территории - посёлки Нарва и Большой Унгут. Также подготовлена заявка к спасателям для обследования акватории реки Мана по течению в сторону посёлка Усть-Мана.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, шарыповский район, красноярский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новости - туризм
14:18 15.07.2022 (обновлено: 14:52 15.07.2022)
В Красноярском крае пропали сплавляющиеся по реке женщина с ребенком
Красноярские полицейские ищут женщину и ее дочь, пропавших при сплаве по реке Мана