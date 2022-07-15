https://ria.ru/20220715/sovbez-1802818555.html
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах - РИА Новости, 15.07.2022
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить ситуацию в регионах. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:47
2022-07-15T17:47
2022-07-15T17:56
владимир путин
александр бортников
владимир колокольцев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить ситуацию в регионах."Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим", - сказал Путин на совещании, которое проходило по видеосвязи.Он добавил, что в качестве докладчиков выступят директор ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр бортников, владимир колокольцев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, совет безопасности рф
17:47 15.07.2022 (обновлено: 17:56 15.07.2022)
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах
Путин на оперативном совещании с Совбезом предложил обсудить ситуацию в регионах