https://ria.ru/20220715/sovbez-1802818555.html

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах - РИА Новости, 15.07.2022

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию в регионах

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить ситуацию в регионах. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:47

2022-07-15T17:47

2022-07-15T17:56

владимир путин

александр бортников

владимир колокольцев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

совет безопасности рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить ситуацию в регионах."Мы в ежедневном режиме занимаемся с вами наиболее острыми вопросами, наиболее чувствительными, но не должны забывать и о текущей ситуации в регионах Российской Федерации. Давайте сегодня об этом и поговорим", - сказал Путин на совещании, которое проходило по видеосвязи.Он добавил, что в качестве докладчиков выступят директор ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20220701/opk-1799564442.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр бортников, владимир колокольцев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, совет безопасности рф