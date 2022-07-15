https://ria.ru/20220715/sovbez-1802673889.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 15.07.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:01
2022-07-15T13:01
2022-07-15T13:23
владимир путин
безопасность
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Другое носит служебный характер, не будет освещаться публично", - сказал он.
https://ria.ru/20220701/opk-1799564442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, безопасность, дмитрий песков, совет безопасности рф
13:01 15.07.2022 (обновлено: 13:23 15.07.2022)
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин 15 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза