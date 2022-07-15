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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 15.07.2022
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Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 15.07.2022
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:01
2022-07-15T13:23
владимир путин
безопасность
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Другое носит служебный характер, не будет освещаться публично", - сказал он.
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владимир путин, безопасность, дмитрий песков, совет безопасности рф
13:01 15.07.2022 (обновлено: 13:23 15.07.2022)
 
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Песков: Путин 15 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Другое носит служебный характер, не будет освещаться публично", - сказал он.
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