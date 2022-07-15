https://ria.ru/20220715/solovev-1802757362.html

Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 15.07.2022

Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, соответствующий документ... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:52

2022-07-15T15:52

2022-07-15T16:37

общество

россия

владимир путин

владимир соловьев (телеведущий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785366000_0:110:3061:1831_1920x0_80_0_0_f03c853a1e79adf2bf61192fb4a8e4f4.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях наградить орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" Соловьева Владимира Рудольфовича - ведущего программы группы ведущих творческо-производственного объединения "Россия 1" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220503/solovev-1786686840.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)