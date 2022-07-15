https://ria.ru/20220715/solovev-1802757362.html
Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 15.07.2022
Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, соответствующий документ... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:52
2022-07-15T15:52
2022-07-15T16:37
общество
россия
владимир путин
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени журналиста ВГТРК Владимира Соловьева, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большие заслуги в формировании позитивного образа России и активное участие в общественно значимых мероприятиях наградить орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" Соловьева Владимира Рудольфовича - ведущего программы группы ведущих творческо-производственного объединения "Россия 1" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220503/solovev-1786686840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, владимир соловьев (телеведущий)
15:52 15.07.2022 (обновлено: 16:37 15.07.2022)
Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени