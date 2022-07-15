https://ria.ru/20220715/shrilanka-1802614202.html

Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ

Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2022

Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ

Новый президент Шри-Ланки будет избран в среду, 20 июля, на заседании парламента страны, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на заявление... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:07

2022-07-15T10:07

2022-07-15T10:21

в мире

шри-ланка

готабая раджапакса

коломбо

политический кризис в шри-ланке

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БАНГКОК, 15 июл – РИА Новости. Новый президент Шри-Ланки будет избран в среду, 20 июля, на заседании парламента страны, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на заявление спикера парламента Махинды Япы Абеивардены."Новый президент будет избран в парламенте 20 июля, как ранее было решено лидерами партий", - говорится в заявлении Абеивардены, которое цитирует издание."На состоявшемся сегодня утром совещании партийных лидеров и комиссии по парламентским делам было решено объявить о выдвижении кандидатур на пост президента 19 июля и провести голосование 20 июля в соответствии с законом о президентских выборах (раздел "Особые положения") № 2 от 1981 года и статьи 40 конституции", - говорится в последовавшем за заявлением спикера сообщении департамента коммуникаций парламента, пишет газета.Абеивардена утром в пятницу официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. Массовые уличные протесты против правительства Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу, 9 июля, протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду, 13 июля, Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну.

https://ria.ru/20220715/otstavka-1802591161.html

шри-ланка

коломбо

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, шри-ланка, готабая раджапакса, коломбо, политический кризис в шри-ланке