10:07 15.07.2022 (обновлено: 10:21 15.07.2022)
Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ
Daily Mirror: нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля на заседании парламента
CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped imageВсемирный торговый центр в Коломбо
Всемирный торговый центр в Коломбо
БАНГКОК, 15 июл – РИА Новости. Новый президент Шри-Ланки будет избран в среду, 20 июля, на заседании парламента страны, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на заявление спикера парламента Махинды Япы Абеивардены.
"Новый президент будет избран в парламенте 20 июля, как ранее было решено лидерами партий", - говорится в заявлении Абеивардены, которое цитирует издание.
"На состоявшемся сегодня утром совещании партийных лидеров и комиссии по парламентским делам было решено объявить о выдвижении кандидатур на пост президента 19 июля и провести голосование 20 июля в соответствии с законом о президентских выборах (раздел "Особые положения") № 2 от 1981 года и статьи 40 конституции", - говорится в последовавшем за заявлением спикера сообщении департамента коммуникаций парламента, пишет газета.
Абеивардена утром в пятницу официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. Массовые уличные протесты против правительства Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу, 9 июля, протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду, 13 июля, Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну.