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Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
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Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ
Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ
Новый президент Шри-Ланки будет избран в среду, 20 июля, на заседании парламента страны, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на заявление... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:07
2022-07-15T10:21
в мире
шри-ланка
готабая раджапакса
коломбо
политический кризис в шри-ланке
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БАНГКОК, 15 июл – РИА Новости. Новый президент Шри-Ланки будет избран в среду, 20 июля, на заседании парламента страны, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на заявление спикера парламента Махинды Япы Абеивардены."Новый президент будет избран в парламенте 20 июля, как ранее было решено лидерами партий", - говорится в заявлении Абеивардены, которое цитирует издание."На состоявшемся сегодня утром совещании партийных лидеров и комиссии по парламентским делам было решено объявить о выдвижении кандидатур на пост президента 19 июля и провести голосование 20 июля в соответствии с законом о президентских выборах (раздел "Особые положения") № 2 от 1981 года и статьи 40 конституции", - говорится в последовавшем за заявлением спикера сообщении департамента коммуникаций парламента, пишет газета.Абеивардена утром в пятницу официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. Массовые уличные протесты против правительства Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу, 9 июля, протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду, 13 июля, Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну.
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шри-ланка
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в мире, шри-ланка, готабая раджапакса, коломбо, политический кризис в шри-ланке
10:07 15.07.2022 (обновлено: 10:21 15.07.2022)
 
Нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля, сообщили СМИ

Daily Mirror: нового президента Шри-Ланки изберут 20 июля на заседании парламента

CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped imageВсемирный торговый центр в Коломбо
Всемирный торговый центр в Коломбо - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Rehman A. and Azeez A. / UG-LK Photowalk - WTC and surroundings - 2017-03-12 / Cropped image
Всемирный торговый центр в Коломбо
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 15 июл – РИА Новости. Новый президент Шри-Ланки будет избран в среду, 20 июля, на заседании парламента страны, сообщает интернет-версия газеты Daily Mirror со ссылкой на заявление спикера парламента Махинды Япы Абеивардены.
"Новый президент будет избран в парламенте 20 июля, как ранее было решено лидерами партий", - говорится в заявлении Абеивардены, которое цитирует издание.
"На состоявшемся сегодня утром совещании партийных лидеров и комиссии по парламентским делам было решено объявить о выдвижении кандидатур на пост президента 19 июля и провести голосование 20 июля в соответствии с законом о президентских выборах (раздел "Особые положения") № 2 от 1981 года и статьи 40 конституции", - говорится в последовавшем за заявлением спикера сообщении департамента коммуникаций парламента, пишет газета.
Абеивардена утром в пятницу официально подтвердил, что президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку. Массовые уличные протесты против правительства Раджапаксы начались в Коломбо в конце апреля. Участники уличных акций обвиняют правительство в проведении экономической политики, которая привела к худшему экономическому кризису в истории страны. В субботу, 9 июля, протестующие захватили резиденции президента и премьер-министра Шри Ланки. Утром в среду, 13 июля, Раджапакса, ранее объявивший о намерении уйти в отставку, покинул страну.
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
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В парламенте Шри-Ланки объявили об официальном уходе президента в отставку
 
В миреШри-ЛанкаГотабая РаджапаксаКоломбоПолитический кризис в Шри-Ланке
 
 
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