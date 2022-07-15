06:45 15.07.2022 (обновлено: 09:21 15.07.2022)
Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление
Генсек ШОС Чжан Мин подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление в организацию
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена", — заявил Чжан Мин.
По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют белорусским.
Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.
Очередной саммит объединения пройдет в сентябре в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.