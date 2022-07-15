https://ria.ru/20220715/shos-1802590464.html

Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление

Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление - РИА Новости, 15.07.2022

Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление

Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T06:45

2022-07-15T06:45

2022-07-15T09:21

в мире

владимир норов

белоруссия

узбекистан

самарканд

шос

чжан мин

пекин

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ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют белорусским.Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.Очередной саммит объединения пройдет в сентябре в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220714/sammit-1802328693.html

белоруссия

узбекистан

самарканд

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в мире, владимир норов, белоруссия, узбекистан, самарканд, шос, чжан мин, пекин