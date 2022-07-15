Рейтинг@Mail.ru
Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/shos-1802590464.html
Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление
Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление - РИА Новости, 15.07.2022
Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление
Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T06:45
2022-07-15T09:21
в мире
владимир норов
белоруссия
узбекистан
самарканд
шос
чжан мин
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735577208_0:281:3052:1998_1920x0_80_0_0_e38b66685bea9ff5c7d22f51558e1975.jpg
ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют белорусским.Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.Очередной саммит объединения пройдет в сентябре в Самарканде.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20220714/sammit-1802328693.html
белоруссия
узбекистан
самарканд
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735577208_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_d8f0ede436f7b373266d0da713abe7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир норов, белоруссия, узбекистан, самарканд, шос, чжан мин, пекин
06:45 15.07.2022 (обновлено: 09:21 15.07.2022)
 
Генсек ШОС подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление

Генсек ШОС Чжан Мин подтвердил получение заявки Белоруссии на вступление в организацию

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, объединение готово начать необходимые юридические процедуры, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

"Действительно, Белоруссия уже официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена", — заявил Чжан Мин.

По его словам, это демонстрирует, что Минск пришел к выводу о том, что ценности и принципы ШОС соответствуют белорусским.
Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов рассказал, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, ее обращение уже направлено странам-членам, на саммите в Самарканде может начаться процедура по ее приему в члены ШОС.
Очередной саммит объединения пройдет в сентябре в Самарканде.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года началась процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Вид из мечети Биби-Ханым - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 07:29
МИД Узбекистана: лидеры ШОС подтвердили участие в саммите в Самарканде
 
В миреВладимир НоровБелоруссияУзбекистанСамаркандШОСЧжан МинПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала