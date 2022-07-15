https://ria.ru/20220715/sholts-1802705254.html

Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии, пишут СМИ

Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022

Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц — вице-канцлер и министр финансов в 2018-2021 годах — совершил серьезные ошибки в финансовой политике, из-за чего страна сейчас... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:54

2022-07-15T13:54

2022-07-15T14:37

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц — вице-канцлер и министр финансов в 2018-2021 годах — совершил серьезные ошибки в финансовой политике, из-за чего страна сейчас несет миллиардные убытки на фоне ускорения инфляции, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на документ Министерства финансов. В статье говорится, что Шольц и его предшественник на посту главы Минфина Вольфганг Шойбле для привлечения займов проводили политику выпуска облигаций, в которых была прописана поправка на инфляцию. При низких темпах роста цен это было выгодно государству, но сейчас, на фоне резкого повышения инфляции, выполнение обязательств по этим ценным бумагам стало обходиться правительству "непропорционально дорого", отмечает автор. Он напомнил, что в этом году на выплаты по таким облигациям пришлось 25 процентов от общих платежей по обслуживанию госдолга, хотя в структуре самого долга их доля составляет только пять процентов. Таким образом, из-за поправки на инфляцию общие расходы Германии на погашение процентов в следующем году повысятся в два раза и составят почти 30 миллиардов евро. В ответ на это в Минфине заявили, что при выпуске облигаций правительство недооценило риск резкого роста цен. А сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч призвал провести тщательное расследование долговой политики предыдущих составов правительства. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это обернулось проблемами для самих западных стран. Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802608289.html

https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, бундестаг германии, в мире