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Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
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Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии, пишут СМИ
Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2022
Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц — вице-канцлер и министр финансов в 2018-2021 годах — совершил серьезные ошибки в финансовой политике, из-за чего страна сейчас... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:54
2022-07-15T14:37
германия
бундестаг германии
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц — вице-канцлер и министр финансов в 2018-2021 годах — совершил серьезные ошибки в финансовой политике, из-за чего страна сейчас несет миллиардные убытки на фоне ускорения инфляции, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на документ Министерства финансов. В статье говорится, что Шольц и его предшественник на посту главы Минфина Вольфганг Шойбле для привлечения займов проводили политику выпуска облигаций, в которых была прописана поправка на инфляцию. При низких темпах роста цен это было выгодно государству, но сейчас, на фоне резкого повышения инфляции, выполнение обязательств по этим ценным бумагам стало обходиться правительству "непропорционально дорого", отмечает автор. Он напомнил, что в этом году на выплаты по таким облигациям пришлось 25 процентов от общих платежей по обслуживанию госдолга, хотя в структуре самого долга их доля составляет только пять процентов. Таким образом, из-за поправки на инфляцию общие расходы Германии на погашение процентов в следующем году повысятся в два раза и составят почти 30 миллиардов евро. В ответ на это в Минфине заявили, что при выпуске облигаций правительство недооценило риск резкого роста цен. А сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч призвал провести тщательное расследование долговой политики предыдущих составов правительства. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это обернулось проблемами для самих западных стран. Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802608289.html
https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html
https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html
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германия, бундестаг германии, в мире
13:54 15.07.2022 (обновлено: 14:37 15.07.2022)
 
Ошибки Шольца привели к миллиардным потерям в Германии, пишут СМИ

RND: прошлые ошибки канцлера ФРГ Шольца привели к миллиардным потерям в Германии

© AP Photo / Martin MeissnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Martin Meissner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц — вице-канцлер и министр финансов в 2018-2021 годах — совершил серьезные ошибки в финансовой политике, из-за чего страна сейчас несет миллиардные убытки на фоне ускорения инфляции, пишет Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на документ Министерства финансов.
В статье говорится, что Шольц и его предшественник на посту главы Минфина Вольфганг Шойбле для привлечения займов проводили политику выпуска облигаций, в которых была прописана поправка на инфляцию. При низких темпах роста цен это было выгодно государству, но сейчас, на фоне резкого повышения инфляции, выполнение обязательств по этим ценным бумагам стало обходиться правительству "непропорционально дорого", отмечает автор.
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Он напомнил, что в этом году на выплаты по таким облигациям пришлось 25 процентов от общих платежей по обслуживанию госдолга, хотя в структуре самого долга их доля составляет только пять процентов. Таким образом, из-за поправки на инфляцию общие расходы Германии на погашение процентов в следующем году повысятся в два раза и составят почти 30 миллиардов евро.
В ответ на это в Минфине заявили, что при выпуске облигаций правительство недооценило риск резкого роста цен. А сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч призвал провести тщательное расследование долговой политики предыдущих составов правительства.
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Все это обернулось проблемами для самих западных стран. Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы одной из мощнейших экономик Евросоюза.
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