https://ria.ru/20220715/seversk-1802630526.html

Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска

Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска - РИА Новости, 15.07.2022

Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска

В Киеве решили постепенно выводить войска из Северска, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:55

2022-07-15T10:55

2022-07-15T15:52

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северск

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. В Киеве решили постепенно выводить войска из Северска, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в Telegram-канале."Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами", — написал он.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. По словам первого замминистра информации республики Даниила Безсонова, сейчас подразделения ДНР ведут зачистку восточных районов города, однако очаги сопротивления еще остаются.Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город идут с 3 июля. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/donbass-1802410046.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, северск, донецкая народная республика, луганская народная республика