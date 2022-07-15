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Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска - РИА Новости, 15.07.2022
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Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска
Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска - РИА Новости, 15.07.2022
Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска
В Киеве решили постепенно выводить войска из Северска, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:55
2022-07-15T15:52
в мире
северск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. В Киеве решили постепенно выводить войска из Северска, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в Telegram-канале."Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами", — написал он.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. По словам первого замминистра информации республики Даниила Безсонова, сейчас подразделения ДНР ведут зачистку восточных районов города, однако очаги сопротивления еще остаются.Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город идут с 3 июля. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220714/donbass-1802410046.html
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в мире, северск, донецкая народная республика, луганская народная республика
10:55 15.07.2022 (обновлено: 15:52 15.07.2022)
 
Киев принял решение о поэтапном выводе войск из Северска

Марочко: украинское командование приняло решение о поэтапном выводе войск из Северска

© AFP 2022 / Miguel MedinaТанк ВСУ на востоке Украины. Июль 2022
Танк ВСУ на востоке Украины. Июль 2022 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
Танк ВСУ на востоке Украины. Июль 2022
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июл — РИА Новости. В Киеве решили постепенно выводить войска из Северска, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в Telegram-канале.
"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами", — написал он.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. По словам первого замминистра информации республики Даниила Безсонова, сейчас подразделения ДНР ведут зачистку восточных районов города, однако очаги сопротивления еще остаются.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город идут с 3 июля.
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
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