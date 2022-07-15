10:04 15.07.2022 (обновлено: 10:54 15.07.2022)
В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу
Народная милиция ДНР: союзные подразделения захватили стратегическую инициативу в Северске
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российская армия и подразделения ДНР завладели стратегической инициативой в Северске, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики.
"На данный момент союзные подразделения ведут бои в Северске. Стратегическая инициатива на нашей стороне, операция идет по плану", — сказал он.
Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что бойцы ДНР проводят зачистку восточных районов города. Тем не менее, по его словам, очаги сопротивления еще остаются, и сказать, что основные силы ВСУ вышли из Северска, пока нельзя.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска, из которого отступали украинские войска. Бои за город продолжаются с 3 июля. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.