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В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу - РИА Новости, 15.07.2022
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В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу
В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу - РИА Новости, 15.07.2022
В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу
Российская армия и подразделения ДНР завладели стратегической инициативой в Северске, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T10:04
2022-07-15T10:54
в мире
северск
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российская армия и подразделения ДНР завладели стратегической инициативой в Северске, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики."На данный момент союзные подразделения ведут бои в Северске. Стратегическая инициатива на нашей стороне, операция идет по плану", — сказал он.Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что бойцы ДНР проводят зачистку восточных районов города. Тем не менее, по его словам, очаги сопротивления еще остаются, и сказать, что основные силы ВСУ вышли из Северска, пока нельзя.Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска, из которого отступали украинские войска. Бои за город продолжаются с 3 июля. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
https://ria.ru/20220714/seversk-1802393529.html
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северск
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в мире, северск, донецкая народная республика
10:04 15.07.2022 (обновлено: 10:54 15.07.2022)
 
В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу

Народная милиция ДНР: союзные подразделения захватили стратегическую инициативу в Северске

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российская армия и подразделения ДНР завладели стратегической инициативой в Северске, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики.
"На данный момент союзные подразделения ведут бои в Северске. Стратегическая инициатива на нашей стороне, операция идет по плану", — сказал он.
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 12:27Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил об оперативном окружении Северска
Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что бойцы ДНР проводят зачистку восточных районов города. Тем не менее, по его словам, очаги сопротивления еще остаются, и сказать, что основные силы ВСУ вышли из Северска, пока нельзя.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска, из которого отступали украинские войска. Бои за город продолжаются с 3 июля. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреСеверскДонецкая Народная Республика
 
 
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