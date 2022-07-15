https://ria.ru/20220715/seversk-1802613060.html

В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу

В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу - РИА Новости, 15.07.2022

В Северске союзные подразделения захватили стратегическую инициативу

Российская армия и подразделения ДНР завладели стратегической инициативой в Северске, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T10:04

2022-07-15T10:04

2022-07-15T10:54

в мире

северск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российская армия и подразделения ДНР завладели стратегической инициативой в Северске, заявил РИА Новости представитель Народной милиции республики."На данный момент союзные подразделения ведут бои в Северске. Стратегическая инициатива на нашей стороне, операция идет по плану", — сказал он.Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что бойцы ДНР проводят зачистку восточных районов города. Тем не менее, по его словам, очаги сопротивления еще остаются, и сказать, что основные силы ВСУ вышли из Северска, пока нельзя.Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска, из которого отступали украинские войска. Бои за город продолжаются с 3 июля. Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

https://ria.ru/20220714/seversk-1802393529.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, северск, донецкая народная республика