https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html

Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко

Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко - РИА Новости, 15.07.2022

Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко

Сербию и ее президента Александра Вучича не "перевоспитают" последователи Степана Бандеры на Украине и хорватских нацистов, заявил РИА Новости глава сербского... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:23

2022-07-15T12:23

2022-07-15T13:24

в мире

сербия

украина

хорватия

мвд сербии

александр вулин

верховная рада украины

алексей гончаренко

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БЕЛГРАД, 15 июл — РИА Новости. Сербию и ее президента Александра Вучича не "перевоспитают" последователи Степана Бандеры на Украине и хорватских нацистов, заявил РИА Новости глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.Депутат Рады накануне написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, "перевоспитав" его и народ балканской страны. Гончаренко намекнул, что Киев и Загреб планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС. "Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования. — Прим. ред.). Хорваты Вучичу не простили, что он — выживший внук жертвы Усташей (хорватских нацистов. — Прим. ред.), а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что проводит самостоятельную и сербскую политику", — заявил агентству Вулин.Он добавил, что сербов под руководством нынешнего президента не удастся перевоспитать никому, тем более последователям Анте Павелича — главы нацистского марионеточного Независимого государства Хорватия — или Степана Бандеры."Знаю, насколько им мешает, что у Сербии есть свободный и храбрый лидер, а у всех сербов — свой президент. А также знаю, что мы, сербы, гордимся Вучичем, потому что сами его избрали. В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане", — подчеркнул Вулин.Ранее сербский лидер заявил, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.

https://ria.ru/20220714/konflikt-1802319163.html

https://ria.ru/20220706/serbiya-1800789190.html

https://ria.ru/20220702/serbiya-1799807025.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, украина, хорватия, мвд сербии, александр вулин, верховная рада украины, алексей гончаренко