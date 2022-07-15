12:23 15.07.2022 (обновлено: 13:24 15.07.2022)
Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко
Глава МВД Вулин: последователи Бандеры и Усташей не перевоспитают Сербию и ее президента
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 июл — РИА Новости. Сербию и ее президента Александра Вучича не "перевоспитают" последователи Степана Бандеры на Украине и хорватских нацистов, заявил РИА Новости глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.
"Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования. — Прим. ред.). Хорваты Вучичу не простили, что он — выживший внук жертвы Усташей (хорватских нацистов. — Прим. ред.), а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что проводит самостоятельную и сербскую политику", — заявил агентству Вулин.
Он добавил, что сербов под руководством нынешнего президента не удастся перевоспитать никому, тем более последователям Анте Павелича — главы нацистского марионеточного Независимого государства Хорватия — или Степана Бандеры.
"Знаю, насколько им мешает, что у Сербии есть свободный и храбрый лидер, а у всех сербов — свой президент. А также знаю, что мы, сербы, гордимся Вучичем, потому что сами его избрали. В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане", — подчеркнул Вулин.
Ранее сербский лидер заявил, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.