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Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко - РИА Новости, 15.07.2022
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Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко
Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко - РИА Новости, 15.07.2022
Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко
Сербию и ее президента Александра Вучича не "перевоспитают" последователи Степана Бандеры на Украине и хорватских нацистов, заявил РИА Новости глава сербского... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:23
2022-07-15T13:24
в мире
сербия
украина
хорватия
мвд сербии
александр вулин
верховная рада украины
алексей гончаренко
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БЕЛГРАД, 15 июл — РИА Новости. Сербию и ее президента Александра Вучича не "перевоспитают" последователи Степана Бандеры на Украине и хорватских нацистов, заявил РИА Новости глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.Депутат Рады накануне написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, "перевоспитав" его и народ балканской страны. Гончаренко намекнул, что Киев и Загреб планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС. "Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования. — Прим. ред.). Хорваты Вучичу не простили, что он — выживший внук жертвы Усташей (хорватских нацистов. — Прим. ред.), а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что проводит самостоятельную и сербскую политику", — заявил агентству Вулин.Он добавил, что сербов под руководством нынешнего президента не удастся перевоспитать никому, тем более последователям Анте Павелича — главы нацистского марионеточного Независимого государства Хорватия — или Степана Бандеры."Знаю, насколько им мешает, что у Сербии есть свободный и храбрый лидер, а у всех сербов — свой президент. А также знаю, что мы, сербы, гордимся Вучичем, потому что сами его избрали. В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане", — подчеркнул Вулин.Ранее сербский лидер заявил, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
https://ria.ru/20220714/konflikt-1802319163.html
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в мире, сербия, украина, хорватия, мвд сербии, александр вулин, верховная рада украины, алексей гончаренко
12:23 15.07.2022 (обновлено: 13:24 15.07.2022)
 
Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко

Глава МВД Вулин: последователи Бандеры и Усташей не перевоспитают Сербию и ее президента

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Сербии Александр Вулин
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 июл — РИА Новости. Сербию и ее президента Александра Вучича не "перевоспитают" последователи Степана Бандеры на Украине и хорватских нацистов, заявил РИА Новости глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.
Депутат Рады накануне написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, "перевоспитав" его и народ балканской страны. Гончаренко намекнул, что Киев и Загреб планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.
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"Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования. — Прим. ред.). Хорваты Вучичу не простили, что он — выживший внук жертвы Усташей (хорватских нацистов. — Прим. ред.), а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что проводит самостоятельную и сербскую политику", — заявил агентству Вулин.
Он добавил, что сербов под руководством нынешнего президента не удастся перевоспитать никому, тем более последователям Анте Павелича — главы нацистского марионеточного Независимого государства Хорватия — или Степана Бандеры.
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"Знаю, насколько им мешает, что у Сербии есть свободный и храбрый лидер, а у всех сербов — свой президент. А также знаю, что мы, сербы, гордимся Вучичем, потому что сами его избрали. В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане", — подчеркнул Вулин.
Ранее сербский лидер заявил, что президент России Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
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В миреСербияУкраинаХорватияМВД СербииАлександр ВулинВерховная Рада УкраиныАлексей Гончаренко
 
 
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