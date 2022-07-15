https://ria.ru/20220715/sdek-1802778865.html
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 15.07.2022
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:29
2022-07-15T16:29
2022-07-15T16:36
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сдэк
происшествия
персональные данные
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее одна из компаний по кибербезопасности сообщила РИА Новости, что в интернете было опубликовано три файла с данными клиентов логистической компании СДЭК, в которых было более 280 миллионов строк информации."Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220712/yandeks-1801913725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сдэк, происшествия, персональные данные
16:29 15.07.2022 (обновлено: 16:36 15.07.2022)
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса