https://ria.ru/20220715/sdek-1802778865.html

Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов

Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 15.07.2022

Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов

Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:29

2022-07-15T16:29

2022-07-15T16:36

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сдэк

происшествия

персональные данные

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее одна из компаний по кибербезопасности сообщила РИА Новости, что в интернете было опубликовано три файла с данными клиентов логистической компании СДЭК, в которых было более 280 миллионов строк информации."Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220712/yandeks-1801913725.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сдэк, происшествия, персональные данные