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Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 15.07.2022
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Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов - РИА Новости, 15.07.2022
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов
Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:29
2022-07-15T16:36
россия
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сдэк
происшествия
персональные данные
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее одна из компаний по кибербезопасности сообщила РИА Новости, что в интернете было опубликовано три файла с данными клиентов логистической компании СДЭК, в которых было более 280 миллионов строк информации."Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сдэк, происшествия, персональные данные
16:29 15.07.2022 (обновлено: 16:36 15.07.2022)
 
Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию об утечке данных клиентов

Роскомнадзор запросил у СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскомнадзор запросил у логистической компании СДЭК информацию о возможной утечке данных клиентов сервиса, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее одна из компаний по кибербезопасности сообщила РИА Новости, что в интернете было опубликовано три файла с данными клиентов логистической компании СДЭК, в которых было более 280 миллионов строк информации.
"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", - говорится в сообщении.
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РоссияТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СДЭКПроисшествияперсональные данные
 
 
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