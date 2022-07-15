https://ria.ru/20220715/sberbank-1802877233.html
Мошенники используют схемы "найм на работу" и "звонок от правоохранителей"
Мошенники используют схемы "найм на работу" и "звонок от правоохранителей" - РИА Новости, 15.07.2022
Мошенники используют схемы "найм на работу" и "звонок от правоохранителей"
Мошенники продолжают активно использовать для обмана россиян схемы "найма на работу" и "звонков от правоохранительных органов", при этом новые схемы в основном... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T22:40
2022-07-15T22:40
2022-07-15T22:40
технологии
дербент
сбербанк россии
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ДЕРБЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Мошенники продолжают активно использовать для обмана россиян схемы "найма на работу" и "звонков от правоохранительных органов", при этом новые схемы в основном сосредотачиваются вокруг новостной повестки, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Есть многочисленные сценарии, достаточно сложные, многодневные, когда клиентов "разводят" путем направления предложения о найме на работу на высокопоставленные, высокооплачиваемые должности", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к открытию Сбербанком фонтанного комплекса в Дербенте.Кузнецов отметил, что в этот процесс долго втягивают: просят документы с персональной и платежной информацией, долго общаются и даже могут прислать псевдоприказ о приеме на работу. "Многие на это, к сожалению, покупаются, это длинный такой сценарий, но он достаточно активен", - предупредил зампред правления Сбербанка.Также Кузнецов добавил, что популярной остается схема с представителями правоохранительных органов. "Сценарии со следователями, сотрудниками других силовых ведомств - МВД, ФСБ, прокуратуры - продолжают использоваться достаточно активно", - подчеркнул он."Но все, что появляется сегодня из новостей, кибермошенники изучают через увеличительное стекло и используют любые возможности, чтобы украсть деньги и данные", - заключил Кузнецов.
https://ria.ru/20220715/aferisty-1802581247.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дербент, сбербанк россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Мошенники используют схемы "найм на работу" и "звонок от правоохранителей"
Сбербанк: мошенники используют схемы "найм на работу" и "звонок от правоохранителей"
ДЕРБЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Мошенники продолжают активно использовать для обмана россиян схемы "найма на работу" и "звонков от правоохранительных органов", при этом новые схемы в основном сосредотачиваются вокруг новостной повестки, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Есть многочисленные сценарии, достаточно сложные, многодневные, когда клиентов "разводят" путем направления предложения о найме на работу на высокопоставленные, высокооплачиваемые должности", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к открытию Сбербанком
фонтанного комплекса в Дербенте
.
Кузнецов отметил, что в этот процесс долго втягивают: просят документы с персональной и платежной информацией, долго общаются и даже могут прислать псевдоприказ о приеме на работу. "Многие на это, к сожалению, покупаются, это длинный такой сценарий, но он достаточно активен", - предупредил зампред правления Сбербанка.
Также Кузнецов добавил, что популярной остается схема с представителями правоохранительных органов. "Сценарии со следователями, сотрудниками других силовых ведомств - МВД, ФСБ
, прокуратуры - продолжают использоваться достаточно активно", - подчеркнул он.
"Но все, что появляется сегодня из новостей, кибермошенники изучают через увеличительное стекло и используют любые возможности, чтобы украсть деньги и данные", - заключил Кузнецов.