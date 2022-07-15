https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802750091.html
Источник в ЕС сообщил, что новый пакет санкций пока не обсуждается
Источник в ЕС сообщил, что новый пакет санкций пока не обсуждается - РИА Новости, 15.07.2022
Источник в ЕС сообщил, что новый пакет санкций пока не обсуждается
Источник в ЕС сообщил журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:32
2022-07-15T15:32
2022-07-15T15:43
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Источник в ЕС сообщил журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер."Речь идет не о новом пакете. Скорее речь идет об усилении действующих мер, их расширении, отлаживании их исполнения", - сообщил он.Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Ранее сообщалось, что новые меры могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции.
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802639933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
15:32 15.07.2022 (обновлено: 15:43 15.07.2022)
Источник в ЕС сообщил, что новый пакет санкций пока не обсуждается
Источник в ЕС: министры обсудят усиление действующих санкций вместо введения новых