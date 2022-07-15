https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802750091.html

Источник в ЕС сообщил, что новый пакет санкций пока не обсуждается

Источник в ЕС сообщил, что новый пакет санкций пока не обсуждается - РИА Новости, 15.07.2022

Источник в ЕС сообщил, что новый пакет санкций пока не обсуждается

Источник в ЕС сообщил журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:32

2022-07-15T15:32

2022-07-15T15:43

санкции в отношении россии

россия

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в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Источник в ЕС сообщил журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер."Речь идет не о новом пакете. Скорее речь идет об усилении действующих мер, их расширении, отлаживании их исполнения", - сообщил он.Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Ранее сообщалось, что новые меры могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802639933.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире