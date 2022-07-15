В ЕК отказались комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями
Представитель ЕК Спинант отказалась от комментариев по седьмому пакету санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссия не комментирует работу над потенциальными будущими новыми санкциями против России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант.
Ранее СМИ сообщили, что новый антироссийский пакет мер ЕС может затронуть российское золото, а также включит новый список фигурантов индивидуальных санкций.
"Мы можем комментировать только предложения, которые мы уже сделали, мы не комментируем работу, которая идет или какие-либо будущие санкции… Вы только можете быть уверены, что мы сосредоточены на эффективности наших санкций… Нам в настоящий момент по этому вопросу анонсировать нечего, но это постоянная работа, которая ведется", - сообщила она.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.