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В ЕК отказались комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями

В ЕК отказались комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями - РИА Новости, 15.07.2022

В ЕК отказались комментировать работу над новыми антироссийскими санкциями

Еврокомиссия не комментирует работу над потенциальными будущими новыми санкциями против России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:26

2022-07-15T15:26

2022-07-15T15:26

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссия не комментирует работу над потенциальными будущими новыми санкциями против России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант.Ранее СМИ сообщили, что новый антироссийский пакет мер ЕС может затронуть российское золото, а также включит новый список фигурантов индивидуальных санкций."Мы можем комментировать только предложения, которые мы уже сделали, мы не комментируем работу, которая идет или какие-либо будущие санкции… Вы только можете быть уверены, что мы сосредоточены на эффективности наших санкций… Нам в настоящий момент по этому вопросу анонсировать нечего, но это постоянная работа, которая ведется", - сообщила она.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220715/ssha-1802739023.html

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цены на нефть, владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз