https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802639933.html

ЕК предложит внести изменения в санкции против России

ЕК предложит внести изменения в санкции против России - РИА Новости, 15.07.2022

ЕК предложит внести изменения в санкции против России

Еврокомиссия предложит изменить санкции против России, чтобы ограничения не мешали экспорту продовольствия, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванных РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T11:18

2022-07-15T11:18

2022-07-15T13:13

экономика

россия

еврокомиссия

санкции в отношении россии

евросоюз

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предложит изменить санкции против России, чтобы ограничения не мешали экспорту продовольствия, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников."ЕК в пятницу <...> скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия", - говорится в сообщении агентства. Помимо этого, Еврокомиссия планирует предложить дополнить санкции ограничениями по золоту, химической промышленности и машиностроению. В частности, речь идет о запрете на импорт российского золота в страны ЕС. Кроме того, по словам источника, эта мера также затронет импорт золота из России через третьи страны, однако источник не уточнил, как именно будет работать этот механизм. Как отметил источник, ЕК также намерена предложить ввести новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая товары химической промышленности и машинное оборудование.

https://ria.ru/20220714/prodovolstvie-1802326989.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз