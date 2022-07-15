11:18 15.07.2022 (обновлено: 13:13 15.07.2022)
ЕК предложит внести изменения в санкции против России
Reuters узнал о планах Еврокомиссии 15 июля смягчить санкции против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Еврокомиссия предложит изменить санкции против России, чтобы ограничения не мешали экспорту продовольствия, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников.
"ЕК в пятницу <...> скорректирует существующие ограничительные меры, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия", - говорится в сообщении агентства.
Помимо этого, Еврокомиссия планирует предложить дополнить санкции ограничениями по золоту, химической промышленности и машиностроению. В частности, речь идет о запрете на импорт российского золота в страны ЕС.
Кроме того, по словам источника, эта мера также затронет импорт золота из России через третьи страны, однако источник не уточнил, как именно будет работать этот механизм. Как отметил источник, ЕК также намерена предложить ввести новые ограничения на импорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, включая товары химической промышленности и машинное оборудование.