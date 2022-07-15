09:37 15.07.2022 (обновлено: 14:51 15.07.2022)
"Абсурд". Немцы пришли в ужас после слов Бербок о России
Читатели Spiegel возмутились отказом главы МИД ФРГ Бербок ослабить санкции против России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали министра иностранных дел Анналену Бербок за слова о том, что с России не снимут санкции и что Берлин продолжит поддерживать Украину.
"Абсурд. Бербок ставит бессмысленные санкции выше блага немцев. При этом зимой может случиться массовая безработица, что приведет к недовольству населения и отставке правительства", — написал Reiner.
"Что это за министр, что это за партия, которая хочет максимально навредить Германии?" — задался вопросом 85CC.
"Если санкции не смягчат, Германия горько пожалеет об этом", — заявил Thomas.
"Этого конфликта можно было бы избежать, если бы Запад более серьезно отнесся к требованиям Путина. О том, что Украина тоже не является демократией, знают многие. Какие силы стояли за переворотом 2014 года, также известно. Я бы предпочел, чтобы Бербок не выступала с такими заявлениями, потому что санкции наносят Западу больший ущерб, чем России", — отметил Heiko.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из России, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это обернулось проблемами для самих западных стран. Германия тоже столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.
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