04:10 15.07.2022 (обновлено: 10:54 15.07.2022)
В США объяснили, как власти Болгарии пали из-за попыток навредить России
Экономист Ханке: санкции против России стали одной из причин краха правительства Болгарии
Вид столицы Болгарии Софии. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Санкции против России привели к отставке правительства Болгарии, заявил профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке. Его слова приводит News.bg.
"Антироссийские санкции — одна из причин падения болгарского правительства. Были выборы во Франции, президент Макрон понес тяжелые потери. Сейчас он слаб, как и Шольц в Германии. Введенные санкции превратились в политическое кладбище. Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии. Санкции — глупость. Они не работают и никогда не работали", — сказал Ханке.
Специалист назвал антироссийские ограничительные меры "самоубийством" для экономик европейских стран. Он указал, что санкции отразились на странах ЕС "гораздо, гораздо хуже", чем на Москве.
Правительство Болгарии ушло в отставку в конце июня, после вынесения ему вотума недоверия в связи с провалом в финансовой и экономической политике. Премьер Кирилл Петков возложил ответственность за это на трех болгарских политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Министры во главе с Петковым продолжат работать до формирования нового правительства или переходного кабинета. Если ни одной из партий или партийных коалиций, имеющих право сформировать кабинет, не удастся этого сделать, пройдут новые парламентские выборы.
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