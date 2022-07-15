https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802588517.html

В США объяснили, как власти Болгарии пали из-за попыток навредить России

В США объяснили, как власти Болгарии пали из-за попыток навредить России - РИА Новости, 15.07.2022

В США объяснили, как власти Болгарии пали из-за попыток навредить России

Санкции против России привели к отставке правительства Болгарии, заявил профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе в США Стив... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T04:10

2022-07-15T04:10

2022-07-15T10:54

специальная военная операция на украине

стив ханке

россия

болгария

в мире

кирил петков

сша

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Санкции против России привели к отставке правительства Болгарии, заявил профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке. Его слова приводит News.bg.Специалист назвал антироссийские ограничительные меры "самоубийством" для экономик европейских стран. Он указал, что санкции отразились на странах ЕС "гораздо, гораздо хуже", чем на Москве.Правительство Болгарии ушло в отставку в конце июня, после вынесения ему вотума недоверия в связи с провалом в финансовой и экономической политике. Премьер Кирилл Петков возложил ответственность за это на трех болгарских политиков и посла России в стране Элеонору Митрофанову. Министры во главе с Петковым продолжат работать до формирования нового правительства или переходного кабинета. Если ни одной из партий или партийных коалиций, имеющих право сформировать кабинет, не удастся этого сделать, пройдут новые парламентские выборы.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности, на российские энергоносители.Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20220709/evropa-1801422864.html

россия

болгария

сша

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стив ханке, россия, болгария, в мире, кирил петков, сша