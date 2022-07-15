https://ria.ru/20220715/rubl-1802580954.html

Россиянам объяснили, как предсказывать курс рубля

Россиянам объяснили, как предсказывать курс рубля - РИА Новости, 15.07.2022

Россиянам объяснили, как предсказывать курс рубля

С учетом новых экономических реалий и ограничений на движение капитала, а также фактическое отсутствие бюджетного правила следует обращать внимание на торговый... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T01:15

2022-07-15T01:15

2022-07-15T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

михаил шульгин

открытие инвестиции

рубль

доллар

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. С учетом новых экономических реалий и ограничений на движение капитала, а также фактическое отсутствие бюджетного правила следует обращать внимание на торговый баланс, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции”, эксперт “Открытие Research” Михаил Шульгин.Оценить динамику экспорта можно по статистике платежного баланса, которую публикует Центробанк, а также по ценам на нефть и газ, вводимым против России санкциям и отказам стран от покупок. Поэтому важно постоянно мониторить новостной фон.С динамикой импорта посложнее, но на помощь придет статистика стран, с которыми у России выстроены наилучшие торговые отношения.Важно следить за риторикой финансовых властей, которые сейчас настойчиво рекомендуют уходить от доллара и евро в пользу валют дружественных стран. Уровень ставок Банка России влияет на курс в долгосрочной перспективе, но тоже важен при формировании прогноза.

https://ria.ru/20220713/evro-1801988955.html

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экономика, россия, михаил шульгин, открытие инвестиции, рубль, доллар, центральный банк рф (цб рф), экспорт, импорт