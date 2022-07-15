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Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск - РИА Новости, 15.07.2022
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Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск
Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск - РИА Новости, 15.07.2022
Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:43
2022-07-15T14:36
матвей ганапольский
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
журналистика
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье Уголовного кодекса России идет речь, не уточняется.В апреле Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский* были включены в реестр физлиц-иноагентов."Сведения об иностранных источниках: Украина", — указывается в документе. Кроме того, отмечается, что они занимались политической деятельностью.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
https://ria.ru/20220715/inoagenty-1802595412.html
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матвей ганапольский, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, журналистика
12:43 15.07.2022 (обновлено: 14:36 15.07.2022)
 
Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналиста и телеведущего Евгения Киселева

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖурналист и телеведущий Евгений Киселев*
Журналист и телеведущий Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Журналист и телеведущий Евгений Киселев*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье Уголовного кодекса России идет речь, не уточняется.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
08:09
Генпрокуратура признала работу Bellingcat* и The Insider* нежелательной
В апреле Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский* были включены в реестр физлиц-иноагентов.
"Сведения об иностранных источниках: Украина", — указывается в документе. Кроме того, отмечается, что они занимались политической деятельностью.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Путин подписал закон об иноагентах
 
Матвей ГанапольскийРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествияжурналистика
 
 
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