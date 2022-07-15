https://ria.ru/20220715/rozysk-1802665598.html

Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск

Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск - РИА Новости, 15.07.2022

Журналиста Евгения Киселева* объявили в розыск

МВД России объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:43

2022-07-15T12:43

2022-07-15T14:36

матвей ганапольский

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

журналистика

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. МВД России объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье Уголовного кодекса России идет речь, не уточняется.В апреле Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский* были включены в реестр физлиц-иноагентов."Сведения об иностранных источниках: Украина", — указывается в документе. Кроме того, отмечается, что они занимались политической деятельностью.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

https://ria.ru/20220715/inoagenty-1802595412.html

https://ria.ru/20220714/zakon-1802397942.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

матвей ганапольский, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, журналистика