15:13 15.07.2022 (обновлено: 17:00 15.07.2022)
В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд
WT: Россия продолжит активно зарабатывать на продаже нефти после визита Байдена в Эр-Рияд
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться неожиданной победой для России, пишет обозреватель Бен Вольфганг для издания The Washington Times.
Так, автор напомнил о недавно опубликованном агентством Reuters отчете, согласно которому Эр-Рияд больше чем в два раза увеличил импорт российского топлива во втором квартале для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе в США.
"Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив ее экспортные доходы", — отметил Вольфганг.
По его мнению, если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам, тем самым "пожиная плоды" договоренностей Вашингтона и Эр-Рияда.
Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Накануне он уже посетил Израиль.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на продукты питания и топливо.
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