https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html

В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд

В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд - РИА Новости, 15.07.2022

В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд

Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться неожиданной победой для России, пишет... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:13

2022-07-15T15:13

2022-07-15T17:00

в мире

джо байден

сша

россия

саудовская аравия

нефть

нато

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться неожиданной победой для России, пишет обозреватель Бен Вольфганг для издания The Washington Times.Так, автор напомнил о недавно опубликованном агентством Reuters отчете, согласно которому Эр-Рияд больше чем в два раза увеличил импорт российского топлива во втором квартале для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе в США."Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив ее экспортные доходы", — отметил Вольфганг.По его мнению, если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам, тем самым "пожиная плоды" договоренностей Вашингтона и Эр-Рияда.Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Накануне он уже посетил Израиль.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220715/neft-1802586199.html

https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html

https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html

сша

россия

саудовская аравия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, сша, россия, саудовская аравия, нефть, нато