Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/rossiya-1802742203.html
В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд
В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд - РИА Новости, 15.07.2022
В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд
Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться неожиданной победой для России, пишет... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:13
2022-07-15T17:00
в мире
джо байден
сша
россия
саудовская аравия
нефть
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:78:3134:1840_1920x0_80_0_0_4c1cf2c2187e7a30d31fea5b55285db4.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться неожиданной победой для России, пишет обозреватель Бен Вольфганг для издания The Washington Times.Так, автор напомнил о недавно опубликованном агентством Reuters отчете, согласно которому Эр-Рияд больше чем в два раза увеличил импорт российского топлива во втором квартале для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе в США."Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив ее экспортные доходы", — отметил Вольфганг.По его мнению, если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам, тем самым "пожиная плоды" договоренностей Вашингтона и Эр-Рияда.Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Накануне он уже посетил Израиль.После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220715/neft-1802586199.html
https://ria.ru/20220715/baydeny-1802564718.html
https://ria.ru/20220714/ssha-1802384457.html
сша
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b273a47b169cb65eaea42faf8b23d053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, россия, саудовская аравия, нефть, нато
15:13 15.07.2022 (обновлено: 17:00 15.07.2022)
 
В США рассказали, как Россия "сорвет куш" после визита Байдена в Эр-Рияд

WT: Россия продолжит активно зарабатывать на продаже нефти после визита Байдена в Эр-Рияд

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию для подписания договора об увеличении добычи нефти может обернуться неожиданной победой для России, пишет обозреватель Бен Вольфганг для издания The Washington Times.
Так, автор напомнил о недавно опубликованном агентством Reuters отчете, согласно которому Эр-Рияд больше чем в два раза увеличил импорт российского топлива во втором квартале для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта, в том числе в США.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
02:53
Bloomberg раскрыло план России по противодействию нефтяной инициативе G7
"Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив ее экспортные доходы", — отметил Вольфганг.
По его мнению, если Байден убедит лидеров Саудовской Аравии нарастить добычу и закупки энергоносителей, Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива ближневосточным странам, тем самым "пожиная плоды" договоренностей Вашингтона и Эр-Рияда.
Хантер Байден в Белом доме. Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
08:00
Байден-младший топит Байдена-старшего
Байден с 13 по 16 июля совершает первое турне в качестве президента США на Ближний Восток. Накануне он уже посетил Израиль.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на продукты питания и топливо.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 12:04
WSJ объяснил, как Путин переиграл США
 
В миреДжо БайденСШАРоссияСаудовская АравияНефтьНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала