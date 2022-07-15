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Роспотребнадзор заявил, что в возобновлении ограничений нет необходимости
Роспотребнадзор заявил, что в возобновлении ограничений нет необходимости - РИА Новости, 15.07.2022
Роспотребнадзор заявил, что в возобновлении ограничений нет необходимости
Ситуация по COVID-19 в России остается стабильной, необходимости в возобновлении режима ограничений нет, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:46
2022-07-15T20:46
2022-07-15T20:52
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация по COVID-19 в России остается стабильной, необходимости в возобновлении режима ограничений нет, сообщается на сайте Роспотребнадзора."В целом по стране эпидситуация по COVID-19 остается стабильной… С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет", - говорится в сообщении.Согласно нему, в случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах.В Роспотребнадзоре отметили, что наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма "омикрона". Они проще передаются от человека к человеку. Однако заболевание протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта" и приводит к меньшему числу тяжелых случаев."В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны", - уточняется в сообщении.Ткущий уровень заболеваемости характеризуется как свидетельствующий о низкой интенсивности эпидемического процесса, добавляется в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
20:46 15.07.2022 (обновлено: 20:52 15.07.2022)
Роспотребнадзор заявил, что в возобновлении ограничений нет необходимости
Роспотребнадзор: ситуация с COVID-19 стабильна, в возврате ограничений нет необходимости
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация по COVID-19 в России остается стабильной, необходимости в возобновлении режима ограничений нет, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В целом по стране эпидситуация по COVID-19 остается стабильной… С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет", - говорится в сообщении.
Согласно нему, в случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах.
В Роспотребнадзоре
отметили, что наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма "омикрона". Они проще передаются от человека к человеку. Однако заболевание протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта" и приводит к меньшему числу тяжелых случаев.
"В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны", - уточняется в сообщении.
Ткущий уровень заболеваемости характеризуется как свидетельствующий о низкой интенсивности эпидемического процесса, добавляется в сообщении.