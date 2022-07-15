https://ria.ru/20220715/rospotrebnazor-1802864140.html

Роспотребнадзор заявил, что в возобновлении ограничений нет необходимости

Роспотребнадзор заявил, что в возобновлении ограничений нет необходимости - РИА Новости, 15.07.2022

Роспотребнадзор заявил, что в возобновлении ограничений нет необходимости

Ситуация по COVID-19 в России остается стабильной, необходимости в возобновлении режима ограничений нет, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T20:46

2022-07-15T20:46

2022-07-15T20:52

распространение коронавируса

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация по COVID-19 в России остается стабильной, необходимости в возобновлении режима ограничений нет, сообщается на сайте Роспотребнадзора."В целом по стране эпидситуация по COVID-19 остается стабильной… С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет", - говорится в сообщении.Согласно нему, в случае ухудшения эпидситуации на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах.В Роспотребнадзоре отметили, что наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов штамма "омикрона". Они проще передаются от человека к человеку. Однако заболевание протекает мягче, чем вызванное штаммами "Альфа" или "Дельта" и приводит к меньшему числу тяжелых случаев."В связи с этим, по экспертным оценкам, риски резкого роста нагрузки на систему здравоохранения незначительны", - уточняется в сообщении.Ткущий уровень заболеваемости характеризуется как свидетельствующий о низкой интенсивности эпидемического процесса, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220715/minzdrav-1802851444.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, коронавирус в россии