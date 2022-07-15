https://ria.ru/20220715/roskosmos-1802769290.html

Рогозин прокомментировал уход с поста главы "Роскосмоса"

Рогозин прокомментировал уход с поста главы "Роскосмоса" - РИА Новости, 15.07.2022

Рогозин прокомментировал уход с поста главы "Роскосмоса"

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что был назначен гендиректором госкорпорации в самое сложное время и каждый день искал деньги, чтобы... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:14

2022-07-15T16:14

2022-07-15T16:17

космос - риа наука

роскосмос

юрий борисов (вице-премьер)

россия

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что был назначен гендиректором госкорпорации в самое сложное время и каждый день искал деньги, чтобы не остановились предприятия."Я пришел работать в "Роскосмос" в конце мая 2018 года, то есть четыре года назад – в самое сложное для нашей отрасли время. Помню, как каждый день приходилось искать решения и деньги, чтобы не остановились системообразующие предприятия. Центр Хруничева находился, по сути, в банкротном состоянии - не было даже средств на выплату зарплаты. Не лучше была ситуация и на других предприятиях", - рассказал Рогозин.Он отметил, что в момент его назначения проектирование в конструкторских бюро предприятий "Роскосмоса", как и 50 лет назад, шло с помощью ватмана и кульманов, обрабатывающее оборудование устарело. "Тяжелым бременем на отрасль давил так называемый долгострой - 20 лет в цехах пылился многофункциональный лабораторный модуль "Наука". На Восточном предыдущим генподрядчиком первой очереди строительства космодрома были брошены ключевые объекты инфраструктуры, в том числе жилье для ракетчиков и стартовиков", - сказал Рогозин.Собеседник агентства заявил, что "аварийность зашкаливала" - каждый год было по несколько аварий при пусках. "Отрасль была практически деморализована, отсутствовало понимание дальнейших путей развития, как и куда двигаться. Коррупционные скандалы не прекращались, финансирования не хватало, его срезали под предлогом низкого кассового исполнения программ. Научно-технический задел ещё советских времен был полностью исчерпан", - пояснил он.В пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" вошел в состав МКС 29 июля 2021 года.

https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html

https://ria.ru/20220628/roskosmos-1798670838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), россия, дмитрий рогозин