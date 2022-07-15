https://ria.ru/20220715/rogozin-1802778133.html

Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу

Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу - РИА Новости, 15.07.2022

Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу

Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу и бессонные ночи. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:28

2022-07-15T16:28

2022-07-15T16:35

дмитрий рогозин

роскосмос

технологии

юрий борисов (вице-премьер)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу и бессонные ночи."Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которые мы с вами разделили, когда все у нас получалось. Работайте, братья!" - сказал он.Рогозин добавил, что был счастлив иметь непосредственное отношение к "возрождению русского космоса".В пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.

https://ria.ru/20220715/buksir-1802775998.html

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Екатерина Зайцева

дмитрий рогозин, роскосмос, технологии, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия