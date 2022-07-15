https://ria.ru/20220715/rogozin-1802778133.html
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу - РИА Новости, 15.07.2022
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу
Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу и бессонные ночи. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:28
2022-07-15T16:28
2022-07-15T16:35
дмитрий рогозин
роскосмос
технологии
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу и бессонные ночи."Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которые мы с вами разделили, когда все у нас получалось. Работайте, братья!" - сказал он.Рогозин добавил, что был счастлив иметь непосредственное отношение к "возрождению русского космоса".В пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.
https://ria.ru/20220715/buksir-1802775998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, роскосмос, технологии, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия
16:28 15.07.2022 (обновлено: 16:35 15.07.2022)
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли фразой "Работайте, братья"