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Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу - РИА Новости, 15.07.2022
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Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу - РИА Новости, 15.07.2022
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу
Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу и бессонные ночи. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:28
2022-07-15T16:35
дмитрий рогозин
роскосмос
технологии
юрий борисов (вице-премьер)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу и бессонные ночи."Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которые мы с вами разделили, когда все у нас получалось. Работайте, братья!" - сказал он.Рогозин добавил, что был счастлив иметь непосредственное отношение к "возрождению русского космоса".В пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.
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дмитрий рогозин, роскосмос, технологии, юрий борисов (вице-премьер), владимир путин, россия
16:28 15.07.2022 (обновлено: 16:35 15.07.2022)
 
Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу

Рогозин поблагодарил работников ракетно-космической отрасли фразой "Работайте, братья"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости поблагодарил работников ракетно-космической отрасли за службу и бессонные ночи.
"Спасибо вам, мои товарищи, за службу, за бессонные тревожные ночи, за стресс ракетных пусков и за счастье, которые мы с вами разделили, когда все у нас получалось. Работайте, братья!" - сказал он.
Рогозин добавил, что был счастлив иметь непосредственное отношение к "возрождению русского космоса".
В пятницу президент России Владимир Путин своим указом освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
16:23
Рогозин назвал пуск Россией ядерного буксира в 2030 году мощным прорывом
 
Дмитрий РогозинРоскосмосТехнологииЮрий Борисов (вице-премьер)Владимир ПутинРоссия
 
 
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