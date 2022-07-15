https://ria.ru/20220715/rogozin-1802774945.html

В Кремле пообещали Рогозину новое место работы

В Кремле пообещали Рогозину новое место работы - РИА Новости, 15.07.2022

В Кремле пообещали Рогозину новое место работы

Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, Кремль об этом своевременно проинформирует, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:21

2022-07-15T16:21

2022-07-15T16:29

дмитрий рогозин

политика

космос - риа наука

владимир путин

россия

роскосмос

юрий борисов (вице-премьер)

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, Кремль об этом своевременно проинформирует, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов."Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе "Роскосмоса" предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.

https://ria.ru/20220714/zevs-1802322811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий рогозин, политика, космос - риа наука, владимир путин, россия, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), дмитрий песков