https://ria.ru/20220715/rogozin-1802774945.html
В Кремле пообещали Рогозину новое место работы
В Кремле пообещали Рогозину новое место работы - РИА Новости, 15.07.2022
В Кремле пообещали Рогозину новое место работы
Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, Кремль об этом своевременно проинформирует, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:21
2022-07-15T16:21
2022-07-15T16:29
дмитрий рогозин
политика
космос - риа наука
владимир путин
россия
роскосмос
юрий борисов (вице-премьер)
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, Кремль об этом своевременно проинформирует, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов."Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе "Роскосмоса" предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.
https://ria.ru/20220714/zevs-1802322811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, политика, космос - риа наука, владимир путин, россия, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), дмитрий песков
16:21 15.07.2022 (обновлено: 16:29 15.07.2022)
В Кремле пообещали Рогозину новое место работы
Пресс-секретарь Путина Песков заверил, что Рогозин со временем получит новое место работы