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В Кремле пообещали Рогозину новое место работы - РИА Новости, 15.07.2022
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В Кремле пообещали Рогозину новое место работы
В Кремле пообещали Рогозину новое место работы - РИА Новости, 15.07.2022
В Кремле пообещали Рогозину новое место работы
Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, Кремль об этом своевременно проинформирует, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:21
2022-07-15T16:29
дмитрий рогозин
политика
космос - риа наука
владимир путин
россия
роскосмос
юрий борисов (вице-премьер)
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, Кремль об этом своевременно проинформирует, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов."Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе "Роскосмоса" предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.
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дмитрий рогозин, политика, космос - риа наука, владимир путин, россия, роскосмос, юрий борисов (вице-премьер), дмитрий песков
16:21 15.07.2022 (обновлено: 16:29 15.07.2022)
 
В Кремле пообещали Рогозину новое место работы

Пресс-секретарь Путина Песков заверил, что Рогозин со временем получит новое место работы

© Фото : РоскосмосДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : Роскосмос
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен, Кремль об этом своевременно проинформирует, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В пятницу президент России Владимир Путин освободил Рогозина от должности главы "Роскосмоса", госкорпорацию возглавил бывший вице-премьер, курировавший "оборонку", Юрий Борисов.
"Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе "Роскосмоса" предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.
Художественное изображение Российской орбитальной служебной станции - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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Дмитрий РогозинПолитикаКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинРоссияРоскосмосЮрий Борисов (вице-премьер)Дмитрий Песков
 
 
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