https://ria.ru/20220715/repatriatsiya-1802719367.html

В Израиле рассказали об упрощении процедуры репатриации

В Израиле рассказали об упрощении процедуры репатриации - РИА Новости, 15.07.2022

В Израиле рассказали об упрощении процедуры репатриации

Процедура репатриации существенно упростилась в последние месяцы из-за существенного наплыва переселенцев из России, все теперь занимает считанные недели,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T14:26

2022-07-15T14:26

2022-07-15T14:44

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Процедура репатриации существенно упростилась в последние месяцы из-за существенного наплыва переселенцев из России, все теперь занимает считанные недели, рассказал РИА Новости президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии "Эли Гервиц", член общественного совета Российского еврейского конгресса, адвокат Эли Гервиц."Прилетаете, к вам вызывают консула "Натива", который дежурит в аэропорту. Он первично проверяет документы. Дальше – основная проверка и получение докуентов в МВД, "Нативе" и Министерстве абсорбции. При этом все стараются делать "в одном окне", и занимает это уже и не несколько месяцев, а недели", - объяснил он.По его данным, с конца февраля число обращений о репатриации выросло в 25 раз. На сегодняшний день в Израиль, как заявил Гервиц, въехало более 10 тысяч россиян."Израиль – единственная страна в мире, в основе которой стоит идея репатриации, возвращения евреев и их потомков на родину. Об этом говорит один из основных законов Израиля - "Закона о возвращении". Кроме того, сейчас в стране острая нехватка качественного персонала в сфере медицины, образования и, конечно же, IT", - заключил адвокат.

https://ria.ru/20220714/sokhnut-1802490061.html

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израиль, в мире