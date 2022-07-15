https://ria.ru/20220715/referendum-1802864613.html

Глава Запорожской области пообещал провести справедливый референдум

Глава Запорожской области пообещал провести справедливый референдум - РИА Новости, 15.07.2022

Глава Запорожской области пообещал провести справедливый референдум

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что референдум в регионе проведут в установленные сроки, он будет справедливым и честным. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T20:49

2022-07-15T20:49

2022-07-15T23:17

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что референдум в регионе проведут в установленные сроки, он будет справедливым и честным.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября."Все мероприятия, направленные на обеспечение справедливого, законного и честного волеизъявления людей, будут выполнены в полном объеме. Уверен, что они дадут свои результаты, и мы проведем референдум в установленные сроки", - сказал РИА Новости Балицкий.По его словам, референдум пройдет в начале осени. Власти уже занимаются вопросами обеспечения безопасности."Все то, что сегодня делается в социальной сфере, с дорогами, в медицине, образовании, наведении порядка и справедливости на территории - это и есть самая главная подготовка к референдуму, которую мы сегодня ведем", - сказал Балицкий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

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"Он будет справедливым, честным и законным" – Балицкий о предстоящем референдуме Глава администрации Запорожской области Балицкий рассказал РИА Новости о подготовке к референдуму: его проведут в установленные сроки, он будет справедливым, честным и законным 2022-07-15T20:49 true PT0M39S

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жкх, запорожская область, россия