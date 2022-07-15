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Глава Запорожской области пообещал провести справедливый референдум
Глава Запорожской области пообещал провести справедливый референдум - РИА Новости, 15.07.2022
Глава Запорожской области пообещал провести справедливый референдум
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что референдум в регионе проведут в установленные сроки, он будет справедливым и честным. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T20:49
2022-07-15T20:49
2022-07-15T23:17
жкх
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что референдум в регионе проведут в установленные сроки, он будет справедливым и честным.Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Запорожской области в состав РФ может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября."Все мероприятия, направленные на обеспечение справедливого, законного и честного волеизъявления людей, будут выполнены в полном объеме. Уверен, что они дадут свои результаты, и мы проведем референдум в установленные сроки", - сказал РИА Новости Балицкий.По его словам, референдум пройдет в начале осени. Власти уже занимаются вопросами обеспечения безопасности."Все то, что сегодня делается в социальной сфере, с дорогами, в медицине, образовании, наведении порядка и справедливости на территории - это и есть самая главная подготовка к референдуму, которую мы сегодня ведем", - сказал Балицкий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Он будет справедливым, честным и законным" – Балицкий о предстоящем референдуме
Глава администрации Запорожской области Балицкий рассказал РИА Новости о подготовке к референдуму: его проведут в установленные сроки, он будет справедливым, честным и законным
2022-07-15T20:49
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жкх, запорожская область, россия
20:49 15.07.2022 (обновлено: 23:17 15.07.2022)
Глава Запорожской области пообещал провести справедливый референдум
Глава Запорожской области Балицкий пообещал провести справедливый и честный референдум
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заверил, что референдум в регионе проведут в установленные сроки, он будет справедливым и честным.
Ранее сообщалось, что референдум по вхождению Запорожской области
в состав РФ
может быть проведен в начале осени, предположительно, в первой половине сентября.
"Все мероприятия, направленные на обеспечение справедливого, законного и честного волеизъявления людей, будут выполнены в полном объеме. Уверен, что они дадут свои результаты, и мы проведем референдум в установленные сроки", - сказал РИА Новости Балицкий.
По его словам, референдум пройдет в начале осени. Власти уже занимаются вопросами обеспечения безопасности.
"Все то, что сегодня делается в социальной сфере, с дорогами, в медицине, образовании, наведении порядка и справедливости на территории - это и есть самая главная подготовка к референдуму, которую мы сегодня ведем", - сказал Балицкий.