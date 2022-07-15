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В России создадут реестр недобросовестных поставщиков алкоголя
В России создадут реестр недобросовестных поставщиков алкоголя - РИА Новости, 15.07.2022
В России создадут реестр недобросовестных поставщиков алкоголя
Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции намерен создать в России реестр недобросовестных поставщиков алкоголя, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T03:38
2022-07-15T03:38
2022-07-15T10:29
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
дмитрий былино
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции намерен создать в России реестр недобросовестных поставщиков алкоголя, сообщил РИА Новости глава "Союзконьяк САП" Дмитрий Былино.По его словам, организация собирается тесно работать с МВД России, прокуратурой, Росалкогольрегулированием и Роспотребнадзором. А об итогах проверок, добавил Былино, будет сообщаться официально, в том числе в СМИ. Выявлять некачественную продукцию будут на прилавках магазинов."Мы убеждены, что в подобных случаях, особенно когда речь идет о безопасности и здоровье граждан, реакция государственных контрольно-надзорных органов и руководства торговых сетей будет оперативной", — добавил Былино.
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россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, дмитрий былино
03:38 15.07.2022 (обновлено: 10:29 15.07.2022)
В России создадут реестр недобросовестных поставщиков алкоголя
Глава "Союзконьяк САП": в России создадут реестр недобросовестных поставщиков алкоголя