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В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль - РИА Новости, 15.07.2022
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В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль
В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль - РИА Новости, 15.07.2022
В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль
Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:44
2022-07-15T09:44
россия
авто
происшествия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.Ранее екатеринбургская блогерша Александра Коршунова опубликовала в соцсетях ролик, на котором она управляет автомобилем с годовалым сыном на руках, при этом мальчик держится за руль и активно нажимает на кнопки на приборной панели."По данному факту будет проведена проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьезные травмы", - сказал собеседник агентства.
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россия
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россия, авто, происшествия, свердловская область, екатеринбург
09:44 15.07.2022
 
В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль

В Екатеринбурге ГИБДД проверит блогершу, посадившую годовалого сына за руль

© РИА Новости / Владимир БарановСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
Сотрудник ГИБДД . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
Ранее екатеринбургская блогерша Александра Коршунова опубликовала в соцсетях ролик, на котором она управляет автомобилем с годовалым сыном на руках, при этом мальчик держится за руль и активно нажимает на кнопки на приборной панели.
"По данному факту будет проведена проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьезные травмы", - сказал собеседник агентства.
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РоссияАвтоПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
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