https://ria.ru/20220715/rebenok-1802609470.html

В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль

В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль - РИА Новости, 15.07.2022

В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль

Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T09:44

2022-07-15T09:44

2022-07-15T09:44

россия

авто

происшествия

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.Ранее екатеринбургская блогерша Александра Коршунова опубликовала в соцсетях ролик, на котором она управляет автомобилем с годовалым сыном на руках, при этом мальчик держится за руль и активно нажимает на кнопки на приборной панели."По данному факту будет проведена проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьезные травмы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220318/avariya-1778763587.html

россия

свердловская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, авто, происшествия, свердловская область, екатеринбург