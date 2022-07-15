https://ria.ru/20220715/rebenok-1802609470.html
В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль
В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль - РИА Новости, 15.07.2022
В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль
Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T09:44
2022-07-15T09:44
2022-07-15T09:44
россия
авто
происшествия
свердловская область
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.Ранее екатеринбургская блогерша Александра Коршунова опубликовала в соцсетях ролик, на котором она управляет автомобилем с годовалым сыном на руках, при этом мальчик держится за руль и активно нажимает на кнопки на приборной панели."По данному факту будет проведена проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьезные травмы", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220318/avariya-1778763587.html
россия
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, происшествия, свердловская область, екатеринбург
В Екатеринбурге проверят блогершу, посадившую годовалого сына за руль
В Екатеринбурге ГИБДД проверит блогершу, посадившую годовалого сына за руль
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Правоохранители проверят жительницу Екатеринбурга, которая посадила за руль автомобиля годовалого ребенка и снимала с ним видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
Ранее екатеринбургская блогерша Александра Коршунова опубликовала в соцсетях ролик, на котором она управляет автомобилем с годовалым сыном на руках, при этом мальчик держится за руль и активно нажимает на кнопки на приборной панели.
"По данному факту будет проведена проверка. Госавтоинспекция напоминает, что ребенок должен перевозиться в детском удерживающем устройстве вне зависимости от локации или длины маршрута. Особенно опасно перевозить ребенка на коленях, потому что в случае резкого маневра или ДТП, он может получить серьезные травмы", - сказал собеседник агентства.