https://ria.ru/20220715/pvo-1802780880.html

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО - РИА Новости, 15.07.2022

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней участвовали расчеты ЗРК С-400, все учебные цели условно уничтожены, сообщило в пятницу минобороны... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:32

2022-07-15T16:32

2022-07-15T16:46

безопасность

белоруссия

александр лукашенко

минск

с-400 «триумф»

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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней участвовали расчеты ЗРК С-400, все учебные цели условно уничтожены, сообщило в пятницу минобороны республики."В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2021/2022 учебный год 14 июля под руководством командующего ВВС и войсками ПВО прошла тренировка дежурных сил по ПВО. В ходе тренировки впервые приняли участия военнослужащие из состава совместного (белорусско-российского – ред.) учебно-боевого центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что "командующий ВВС и войсками ПВО высоко оценил действия расчетов ЗРК С-400, принимавших участие в данном мероприятии"."В ходе проверки все учебные цели были своевременно обнаружены и условно уничтожены", - подчеркивается в сообщении.В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. До этого он говорил, что Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер".Лукашенко неоднократно говорил о желании иметь в Белоруссии комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно.

https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798742888.html

https://ria.ru/20220505/lukashenko-1787092118.html

белоруссия

минск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, александр лукашенко, минск, с-400 «триумф»