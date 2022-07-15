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В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО - РИА Новости, 15.07.2022
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В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО
В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО - РИА Новости, 15.07.2022
В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО
В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней участвовали расчеты ЗРК С-400, все учебные цели условно уничтожены, сообщило в пятницу минобороны... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T16:32
2022-07-15T16:46
безопасность
белоруссия
александр лукашенко
минск
с-400 «триумф»
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней участвовали расчеты ЗРК С-400, все учебные цели условно уничтожены, сообщило в пятницу минобороны республики."В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2021/2022 учебный год 14 июля под руководством командующего ВВС и войсками ПВО прошла тренировка дежурных сил по ПВО. В ходе тренировки впервые приняли участия военнослужащие из состава совместного (белорусско-российского – ред.) учебно-боевого центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что "командующий ВВС и войсками ПВО высоко оценил действия расчетов ЗРК С-400, принимавших участие в данном мероприятии"."В ходе проверки все учебные цели были своевременно обнаружены и условно уничтожены", - подчеркивается в сообщении.В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. До этого он говорил, что Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер".Лукашенко неоднократно говорил о желании иметь в Белоруссии комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно.
https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798742888.html
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безопасность, белоруссия, александр лукашенко, минск, с-400 «триумф»
16:32 15.07.2022 (обновлено: 16:46 15.07.2022)
 
В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО с участием расчетов ЗРК С-400

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПодготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"
Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Подготовка к стрельбам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Архивное фото
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МИНСК, 15 июл – РИА Новости. В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО, в ней участвовали расчеты ЗРК С-400, все учебные цели условно уничтожены, сообщило в пятницу минобороны республики.
"В соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО на 2021/2022 учебный год 14 июля под руководством командующего ВВС и войсками ПВО прошла тренировка дежурных сил по ПВО. В ходе тренировки впервые приняли участия военнослужащие из состава совместного (белорусско-российского – ред.) учебно-боевого центра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что "командующий ВВС и войсками ПВО высоко оценил действия расчетов ЗРК С-400, принимавших участие в данном мероприятии".
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"В ходе проверки все учебные цели были своевременно обнаружены и условно уничтожены", - подчеркивается в сообщении.
В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400. До этого он говорил, что Белоруссия рассчитывает оставить у себя российские ЗРК С-400 и ракетные комплексы "Искандер".
Лукашенко неоднократно говорил о желании иметь в Белоруссии комплексы "Искандер" и С-400 "Триумф". Он заявлял, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время прошедших в феврале совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022", которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно.
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БезопасностьБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскС-400 «Триумф»
 
 
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