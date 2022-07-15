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Работающие с COVID-19 российские медики получат компенсации - РИА Новости, 15.07.2022
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Работающие с COVID-19 российские медики получат компенсации
Работающие с COVID-19 российские медики получат компенсации - РИА Новости, 15.07.2022
Работающие с COVID-19 российские медики получат компенсации
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников в связи с переводом РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:29
2022-07-15T20:24
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников в связи с переводом врачей на плановый режим работы, теперь медработники, оказывающие помощь в лечении и диагностике коронавируса, получат компенсационные выплаты в 25% от оклада.Решение принято "в связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и переводом медицинских работников на плановый режим работы".В случае возникновения до дня вступления в силу данного указа страховых случаев, обязательства по предоставлению дополнительных страховых гарантий перечисленным в указах медработникам подлежат исполнению в полном объеме.Постановление о компенсационных выплатах уже опубликовал кабмин РФ. "Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада (оклада по воинской должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Выплаты также положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.В период борьбы с пандемией коронавируса большая нагрузка легла на плечи медицинских работников. В России были введены специальные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Средства на них регулярно выделялись из резервного фонда правительства.Также медики, работающие с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные страховые гарантии. По указу президента, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами.После пика заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года интенсивность пандемии пошла на спад. В последние недели число новых выявленных случаев заболевания колеблется в диапазоне от двух пяти тысяч новых случаев, а госпитализация составляет в среднем не более полутора тысяч человек в сутки. Проанализировав эпидемиологическую ситуацию в стране, Роспотребнадзор пришел к выводу, что введение каких-либо ограничений в России сейчас не требуется.
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владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
19:29 15.07.2022 (обновлено: 20:24 15.07.2022)
 
Работающие с COVID-19 российские медики получат компенсации

Путин подписал указ о приостановке допгарантий медработникам, они получат компенсации

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников в связи с переводом врачей на плановый режим работы, теперь медработники, оказывающие помощь в лечении и диагностике коронавируса, получат компенсационные выплаты в 25% от оклада.
Решение принято "в связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и переводом медицинских работников на плановый режим работы".
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Медикам разрешили назначать некоторые препараты без привязки к инструкции
В случае возникновения до дня вступления в силу данного указа страховых случаев, обязательства по предоставлению дополнительных страховых гарантий перечисленным в указах медработникам подлежат исполнению в полном объеме.
Постановление о компенсационных выплатах уже опубликовал кабмин РФ. "Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада (оклада по воинской должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
Выплаты также положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.
В период борьбы с пандемией коронавируса большая нагрузка легла на плечи медицинских работников. В России были введены специальные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Средства на них регулярно выделялись из резервного фонда правительства.
Также медики, работающие с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные страховые гарантии. По указу президента, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами.
После пика заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года интенсивность пандемии пошла на спад. В последние недели число новых выявленных случаев заболевания колеблется в диапазоне от двух пяти тысяч новых случаев, а госпитализация составляет в среднем не более полутора тысяч человек в сутки. Проанализировав эпидемиологическую ситуацию в стране, Роспотребнадзор пришел к выводу, что введение каких-либо ограничений в России сейчас не требуется.
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Владимир ПутинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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