https://ria.ru/20220715/putin-1802848076.html

Работающие с COVID-19 российские медики получат компенсации

Работающие с COVID-19 российские медики получат компенсации - РИА Новости, 15.07.2022

Работающие с COVID-19 российские медики получат компенсации

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников в связи с переводом РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:29

2022-07-15T19:29

2022-07-15T20:24

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке предоставления дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медработников в связи с переводом врачей на плановый режим работы, теперь медработники, оказывающие помощь в лечении и диагностике коронавируса, получат компенсационные выплаты в 25% от оклада.Решение принято "в связи со стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и переводом медицинских работников на плановый режим работы".В случае возникновения до дня вступления в силу данного указа страховых случаев, обязательства по предоставлению дополнительных страховых гарантий перечисленным в указах медработникам подлежат исполнению в полном объеме.Постановление о компенсационных выплатах уже опубликовал кабмин РФ. "Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада (оклада по воинской должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.Выплаты также положены врачам и медработникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медперсоналу, оказывающим специализированную медпомощь в стационарах, а также участковым терапевтам, участковым педиатрам, семейным врачам, инфекционистам, среднему медперсоналу, работающему с этими врачами, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, оказывающих первую медпомощь в амбулаторных условиях.В период борьбы с пандемией коронавируса большая нагрузка легла на плечи медицинских работников. В России были введены специальные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Средства на них регулярно выделялись из резервного фонда правительства.Также медики, работающие с пациентами, больными новой коронавирусной инфекцией, получили дополнительные страховые гарантии. По указу президента, подписанному в мае 2020 года, право на дополнительные страховые гарантии получили врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорых, которые, помогая больным коронавирусом, заразились сами.После пика заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года интенсивность пандемии пошла на спад. В последние недели число новых выявленных случаев заболевания колеблется в диапазоне от двух пяти тысяч новых случаев, а госпитализация составляет в среднем не более полутора тысяч человек в сутки. Проанализировав эпидемиологическую ситуацию в стране, Роспотребнадзор пришел к выводу, что введение каких-либо ограничений в России сейчас не требуется.

https://ria.ru/20220629/preparaty-1798885958.html

https://ria.ru/20220629/nagrady-1799013138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)