15:57 15.07.2022 (обновлено: 16:16 15.07.2022)
Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор"
Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор" за вакцину от COVID
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова за активное участие в разработке вакцины от COVID-19 гендиректора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова и гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить: орденом Пирогова Ишмухаметова Айдара Айратовича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН", город Москва; Максютова Рината Амировича - генерального директора федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", Новосибирская область", - говорится в документе.
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на основе синтетических пептидов SARS-CoV-2. Пептиды — это короткие фрагменты белков, на которые формируется иммунный ответ организма. Пептидную платформу для вакцин "Вектор" разрабатывает свыше 20 лет.