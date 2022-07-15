https://ria.ru/20220715/putin-1802759742.html

Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор"

Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор" - РИА Новости, 15.07.2022

Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор"

Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова за активное участие в разработке вакцины от COVID-19 гендиректора центра имени Чумакова Айдара... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T15:57

2022-07-15T15:57

2022-07-15T16:16

общество

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

центр им. м. п. чумакова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова за активное участие в разработке вакцины от COVID-19 гендиректора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова и гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на основе синтетических пептидов SARS-CoV-2. Пептиды — это короткие фрагменты белков, на которые формируется иммунный ответ организма. Пептидную платформу для вакцин "Вектор" разрабатывает свыше 20 лет.

https://ria.ru/20220715/solovev-1802757362.html

https://ria.ru/20220708/orden-1801315998.html

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общество, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", центр им. м. п. чумакова, коронавирус covid-19