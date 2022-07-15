Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор" - РИА Новости, 15.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220715/putin-1802759742.html
Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор"
Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор" - РИА Новости, 15.07.2022
Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова за активное участие в разработке вакцины от COVID-19 гендиректора центра имени Чумакова Айдара... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T15:57
2022-07-15T16:16
общество
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
центр им. м. п. чумакова
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова за активное участие в разработке вакцины от COVID-19 гендиректора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова и гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на основе синтетических пептидов SARS-CoV-2. Пептиды — это короткие фрагменты белков, на которые формируется иммунный ответ организма. Пептидную платформу для вакцин "Вектор" разрабатывает свыше 20 лет.
https://ria.ru/20220715/solovev-1802757362.html
https://ria.ru/20220708/orden-1801315998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", центр им. м. п. чумакова, коронавирус covid-19
15:57 15.07.2022 (обновлено: 16:16 15.07.2022)
 
Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор"

Путин наградил орденом Пирогова глав центров имени Чумакова и "Вектор" за вакцину от COVID

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова за активное участие в разработке вакцины от COVID-19 гендиректора центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова и гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить: орденом Пирогова Ишмухаметова Айдара Айратовича - генерального директора федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН", город Москва; Максютова Рината Амировича - генерального директора федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", Новосибирская область", - говорится в документе.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15:52
Путин наградил Соловьева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. В основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.
Вакцина "ЭпиВакКорона" создана на основе синтетических пептидов SARS-CoV-2. Пептиды — это короткие фрагменты белков, на которые формируется иммунный ответ организма. Пептидную платформу для вакцин "Вектор" разрабатывает свыше 20 лет.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 18:47Религия
Путин наградил митрополита Тихона орденом "За заслуги перед Отечеством"
 
ОбществоРоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Центр им. М. П. ЧумаковаКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала