https://ria.ru/20220715/putin-1802669401.html

Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 15.07.2022

Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Свое одобрение в отношении деятельности президента России Владимира Путина высказали 79,1% граждан, свое непосредственное доверие ему выразили 81,5% россиян, об РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T12:52

2022-07-15T12:52

2022-07-15T13:12

россия

общество

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свое одобрение в отношении деятельности президента России Владимира Путина высказали 79,1% граждан, свое непосредственное доверие ему выразили 81,5% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.В рамках исследования 79,1% респондентов выразили поддержку деятельности президента, не одобрили его работу 13,1%.О прямом доверии Владимиру Путину заявил 81,5% россиян, с ними не согласились только 15% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 4 по 10 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20220630/spetsoperatsiya-1799257948.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, вциом