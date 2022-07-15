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Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 15.07.2022
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Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 15.07.2022
Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Свое одобрение в отношении деятельности президента России Владимира Путина высказали 79,1% граждан, свое непосредственное доверие ему выразили 81,5% россиян, об РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:52
2022-07-15T13:12
россия
общество
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свое одобрение в отношении деятельности президента России Владимира Путина высказали 79,1% граждан, свое непосредственное доверие ему выразили 81,5% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.В рамках исследования 79,1% респондентов выразили поддержку деятельности президента, не одобрили его работу 13,1%.О прямом доверии Владимиру Путину заявил 81,5% россиян, с ними не согласились только 15% опрошенных.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 4 по 10 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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россия, общество, владимир путин, вциом
12:52 15.07.2022 (обновлено: 13:12 15.07.2022)
 
Деятельность Путина одобряют 79,1 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что 79,1 процента россиян одобряют деятельность президента Путина

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Свое одобрение в отношении деятельности президента России Владимира Путина высказали 79,1% граждан, свое непосредственное доверие ему выразили 81,5% россиян, об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
В рамках исследования 79,1% респондентов выразили поддержку деятельности президента, не одобрили его работу 13,1%.
О прямом доверии Владимиру Путину заявил 81,5% россиян, с ними не согласились только 15% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 4 по 10 июля 2022 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров среди граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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