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Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР - РИА Новости, 15.07.2022
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Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР
Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР - РИА Новости, 15.07.2022
Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР
Россиянам, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР, если у них нет COVID-сертификата, приезжающим через сухопутную границу гражданам... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:43
2022-07-15T13:09
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россиянам, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР, если у них нет COVID-сертификата, приезжающим через сухопутную границу гражданам страны сдавать тест не нужно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений", - говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия - сдавать ПЦР-тест.Если же у человека есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не требуется и анкету заполнять нужно. При этом заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше."Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата", - также напомнили в Роспотребнадзоре.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз, здоровье - общество, новости - туризм
12:43 15.07.2022 (обновлено: 13:09 15.07.2022)
 
Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР

Роспотребнадзор: прилетающим из-за рубежа россиянам без COVID-сертификата надо сдать ПЦР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник аэропорта Домодедово и прилетевший из ЮАР пассажир
Сотрудник аэропорта Домодедово и прилетевший из ЮАР пассажир - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник аэропорта Домодедово и прилетевший из ЮАР пассажир. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россиянам, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР, если у них нет COVID-сертификата, приезжающим через сухопутную границу гражданам страны сдавать тест не нужно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений", - говорится в сообщении.
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В ведомстве также напомнили, что указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия - сдавать ПЦР-тест.
Если же у человека есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не требуется и анкету заполнять нужно. При этом заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше.
"Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата", - также напомнили в Роспотребнадзоре.
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