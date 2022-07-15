https://ria.ru/20220715/ptsr-1802665314.html
Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР
Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР - РИА Новости, 15.07.2022
Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР
Россиянам, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР, если у них нет COVID-сертификата, приезжающим через сухопутную границу гражданам... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:43
2022-07-15T12:43
2022-07-15T13:09
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россиянам, прилетающим в страну из-за рубежа, по-прежнему нужно сдавать ПЦР, если у них нет COVID-сертификата, приезжающим через сухопутную границу гражданам страны сдавать тест не нужно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора."Роспотребнадзор напоминает, что требования по прохождению ПЦР-тестирования при прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или о перенесенном заболевании, остаются без изменений", - говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия - сдавать ПЦР-тест.Если же у человека есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не требуется и анкету заполнять нужно. При этом заполнять анкеты и сдавать тесты не требуется гражданам России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше."Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата", - также напомнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220715/koronavirus-1802625256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евразийский экономический союз, здоровье - общество, новости - туризм
12:43 15.07.2022 (обновлено: 13:09 15.07.2022)
Прилетающим из-за рубежа без COVID-сертификата надо будет сдать ПЦР
Роспотребнадзор: прилетающим из-за рубежа россиянам без COVID-сертификата надо сдать ПЦР