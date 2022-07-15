https://ria.ru/20220715/protesty-1802774167.html

Бывший президент Молдавии заявил о неизбежности массовых протестов в стране

Бывший президент Молдавии заявил о неизбежности массовых протестов в стране - РИА Новости, 15.07.2022

Бывший президент Молдавии заявил о неизбежности массовых протестов в стране

В Молдавии нынешней осенью неизбежны массовые протесты, заявил в пятницу РИА Новости бывший президент страны Игорь Додон. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T16:20

2022-07-15T16:20

2022-07-15T16:31

в мире

игорь додон

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1765990303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a1184d5aa66efe3fe945e2de70bde02.jpg

КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. В Молдавии нынешней осенью неизбежны массовые протесты, заявил в пятницу РИА Новости бывший президент страны Игорь Додон.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни."Пусть действующая власть не рассчитывает на поддержку европейских политиков. В Европе сейчас начнутся свои проблемы. А молдавское руководство ждет тотальный провал. С учетом того, что в бюджете страны огромный дефицит, начнутся задержки по пенсиям и зарплатам уже в октябре-ноябре, и люди выйдут на протесты. Не думаю, что ПДС удержится у власти", - заявил Додон корреспонденту РИА Новости.Политик подчеркнул, что большинство жителей страны разочаровались в действующей власти, которая терпит неудачи в экономике и в социальной сфере."Доверие со стороны большинства жителей страны, даже тех, кто голосовал за Майю Санду и ПДС, утрачено. Европейская сказка" закончилась", - заявил бывший президент.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, с тех пор Додон находится под домашним арестом. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон. На 15 июля в прокуратуру была приглашена мать экс-президента, которой должны были предъявить те же обвинения, что и его супруге, но слушание перенесли из-за состояния его здоровья.

https://ria.ru/20220712/oppozitsiya-1801943944.html

https://ria.ru/20220708/obschestvo-1801281908.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, игорь додон, молдавия