https://ria.ru/20220715/prognoz-1802868878.html

Сбербанк прогнозирует дальнейший рост телефонного мошенничества в России

Сбербанк прогнозирует дальнейший рост телефонного мошенничества в России - РИА Новости, 15.07.2022

Сбербанк прогнозирует дальнейший рост телефонного мошенничества в России

Телефонное мошенничество в России сейчас составляет около 60-70% от уровня начала года, Сбербанк прогнозирует дальнейшее его восстановление в стране, заявил... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T21:12

2022-07-15T21:12

2022-07-15T21:12

экономика

украина

россия

сбербанк россии

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ДЕРБЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Телефонное мошенничество в России сейчас составляет около 60-70% от уровня начала года, Сбербанк прогнозирует дальнейшее его восстановление в стране, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.Кузнецов в апреле сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза. В начале июня Сбербанк фиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян - на тот момент злоумышленники совершали до 50 тысяч звонков в день.

https://ria.ru/20220715/moshenniki-1802865328.html

украина

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, украина, россия, сбербанк россии