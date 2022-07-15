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Сбербанк прогнозирует дальнейший рост телефонного мошенничества в России - РИА Новости, 15.07.2022
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Сбербанк прогнозирует дальнейший рост телефонного мошенничества в России
Сбербанк прогнозирует дальнейший рост телефонного мошенничества в России - РИА Новости, 15.07.2022
Сбербанк прогнозирует дальнейший рост телефонного мошенничества в России
Телефонное мошенничество в России сейчас составляет около 60-70% от уровня начала года, Сбербанк прогнозирует дальнейшее его восстановление в стране, заявил... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T21:12
2022-07-15T21:12
экономика
украина
россия
сбербанк россии
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ДЕРБЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Телефонное мошенничество в России сейчас составляет около 60-70% от уровня начала года, Сбербанк прогнозирует дальнейшее его восстановление в стране, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.Кузнецов в апреле сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза. В начале июня Сбербанк фиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян - на тот момент злоумышленники совершали до 50 тысяч звонков в день.
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экономика, украина, россия, сбербанк россии
21:12 15.07.2022
 
Сбербанк прогнозирует дальнейший рост телефонного мошенничества в России

Зампред правления Сбербенка Кузнецов: Сбербанк прогнозирует рост телефонного мошенничества

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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ДЕРБЕНТ, 15 июл - РИА Новости. Телефонное мошенничество в России сейчас составляет около 60-70% от уровня начала года, Сбербанк прогнозирует дальнейшее его восстановление в стране, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Мы зафиксировали полную остановку телефонного мошенничества в феврале-марте, сейчас эта цифра восстанавливается, примерно на 60-70% активность восстановлена, если сравнивать с началом года. К сожалению, наш прогноз, что телефонное мошенничество постепенно будет расти", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к открытию Сбербанком фонтанного комплекса в Дербенте.
Кузнецов в апреле сообщил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах - количество таких звонков в день упало в 5,5 раза. В начале июня Сбербанк фиксировал активизацию телефонного мошенничества против россиян - на тот момент злоумышленники совершали до 50 тысяч звонков в день.
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