https://ria.ru/20220715/pozor-1802589166.html

"Позорище": в США объяснили, что американцам придется терпеть ради Украины

"Позорище": в США объяснили, что американцам придется терпеть ради Украины - РИА Новости, 15.07.2022

"Позорище": в США объяснили, что американцам придется терпеть ради Украины

Президент США Джо Байден предпочитает спасать коррупционный киевский режим, вместо того, чтобы помочь американским гражданам во время экономического кризиса, и... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T05:22

2022-07-15T05:22

2022-07-15T05:28

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден предпочитает спасать коррупционный киевский режим, вместо того, чтобы помочь американским гражданам во время экономического кризиса, и это позорно, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.Байден 21 мая подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.Карлсон посетовал, что в его стране средняя цена не бензин выше, чем в граничащей с США Мексикой — 4,78 доллара за галлон против 3,12 доллара за этот же объем."Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?" — задался вопросом обозреватель.По его словам, ответ кроется в госрасходах. Так, пока США по указу президента Байдена высвобождают нефть из стратегических резервов и продают ее Китаю, Мексика выделила два миллиарда долларов на субсидии, чтобы снизить потребительские цены на бензин.Цена на бензин в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. Из-за роста цен на топливо американцы стали чаще воровать бензин.Для того, чтобы снизить цены, Штаты по решению Байдена стали ежедневно высвобождать один миллион баррелей нефти из стратегического резерва и продолжат это делать до октября. американский также регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. Однако стоимость дизельного топлива держится в районе пяти долларов за галлон, а фьючерсы на нефть — выше ста долларов за баррель. Несмотря на это официальные лица в США заявляют, что без высвобождения нефти из стратегических запасов цены могли бы быть выше.Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.

https://ria.ru/20220714/bayden-1802531760.html

https://ria.ru/20220707/unichtozhenie-1800833475.html

https://ria.ru/20220706/izbavlenie-1800564341.html

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