05:22 15.07.2022 (обновлено: 05:28 15.07.2022)
"Позорище": в США объяснили, что американцам придется терпеть ради Украины
Обозреватель Fox News Карлсон: Байден спасает киевский режим вместо помощи американцам
© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден предпочитает спасать коррупционный киевский режим, вместо того, чтобы помочь американским гражданам во время экономического кризиса, и это позорно, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.
Байден 21 мая подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства. Позднее Штаты объявили о новых пакетах помощи для Киева.
"Поэтому возникает вопрос: если мы переплачиваем за бензин из-за "повышения цен Путина", почему в Мексике из-за Путина не переплачивают? Почему инфляция растет, а зарплаты уменьшаются?" — задался вопросом обозреватель.
По его словам, ответ кроется в госрасходах. Так, пока США по указу президента Байдена высвобождают нефть из стратегических резервов и продают ее Китаю, Мексика выделила два миллиарда долларов на субсидии, чтобы снизить потребительские цены на бензин.
"То есть правительство Мексики, находясь в разгаре нарковойны, заботится о своих гражданах лучше, чем Джо Байден — о своих. Позорище. Но это не значит, что Джо Байден игнорирует находящихся в нужде. В том же самом месяце, когда цены на бензин взлетели до недосягаемых высот, <…> Джо Байден во имя "демократии" подписал чек на сумму 40 миллиардов долларов для пакета помощи — не вам или любому другому американцу — а Украине. И эти деньги, говорит Джо Байден, — только начало, часть бесконечной приверженности финансированию коррупционного и авторитарного правительства Украины", — предупредил Карлсон.
Цена на бензин в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон. Из-за роста цен на топливо американцы стали чаще воровать бензин.
Для того, чтобы снизить цены, Штаты по решению Байдена стали ежедневно высвобождать один миллион баррелей нефти из стратегического резерва и продолжат это делать до октября. американский также регулярно призывает владельцев заправок снизить цены на бензин. Однако стоимость дизельного топлива держится в районе пяти долларов за галлон, а фьючерсы на нефть — выше ста долларов за баррель. Несмотря на это официальные лица в США заявляют, что без высвобождения нефти из стратегических запасов цены могли бы быть выше.
Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.
6 июля, 04:59В США сообщили о плане избавиться от Байдена