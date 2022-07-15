https://ria.ru/20220715/postavki-1802814240.html

Россия не забудет Западу поставки вооружений Украине, заявил Полянский

Россия не забудет Западу поставки вооружений Украине, заявил Полянский - РИА Новости, 15.07.2022

Россия не забудет Западу поставки вооружений Украине, заявил Полянский

Россия не забудет западным странам, как они поставляли вооружения Киеву, от которых гибли мирные украинцы и россияне, заявил первый заместитель постоянного... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:30

2022-07-15T17:30

2022-07-15T19:25

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дмитрий полянский

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украина

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ООН, 15 июл – РИА Новости. Россия не забудет западным странам, как они поставляли вооружения Киеву, от которых гибли мирные украинцы и россияне, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."Поставки оружия и убийство людей западным оружием… Не думаю, что мы забудем об этом. Это очень болезненный опыт, который я не знаю, как преодолеть", - сказал Полянский в эфире TNT Radio."Возьмем, к примеру, Германию или Францию. Как мы сможем забыть об этом на более позднем этапе и начать с нуля, когда мы знаем, что немецкая артиллерия убивает людей в России и на Украине, спустя 75 лет после Победы во Второй мировой войне Советского Союза", - добавил российский дипломат.Полянский признался, что не может понять, какой была мотивация в Берлине или в Париже, "когда они допустили эту абсолютно преступную поставку вооружений Украине". "Это будет действительно больно забывать", - подчеркнул он.Отвечая на вопрос, захочет ли Россия восстанавливать отношения с Европой и поставки газа и топлива в европейские страны, дипломат заявил, что "газ и нефть – это вещи которые приходят и уходят. Это вопросы, которые касаются денег". "Думаю, мы переживем это на определенном этапе, если ситуация изменится. Но поставки вооружений, убийства людей, женщин, детей, стариков, нанесение ударов по жилым районам западным оружием – я не думаю, что мы забудем об этом", - заключил он."Не представляю, как мы забудем об этом лицемерии наших экс-партнеров, таких как Великобритания и США. Я понимаю, что эти страны в особенности одержимы русофобией. Будет тяжело излечить их", - добавил Полянский.

https://ria.ru/20220627/postavki-1798320401.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, оон, дмитрий полянский, россия, украина, германия