https://ria.ru/20220715/posolstvo-1802592017.html

Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну

Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну - РИА Новости, 15.07.2022

Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну

Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину из соображений безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T07:26

2022-07-15T07:26

2022-07-15T08:30

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину из соображений безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте дипмиссии.Дипмиссия оценила ситуацию в сфере безопасности на всей территории бывшей советской республики как крайне нестабильную, причем условия, по мнению посольства, могут "резко и внезапно ухудшиться".РекомендацииВедомство составило целый список рекомендаций для американцев, все еще находящихся на территории, подконтрольной Киеву.Так, граждан США предостерегли от участия в различных мероприятиях и посоветовали им избегать крупных скоплений людей.На случай обстрелов американцам рекомендуют искать убежище сразу же после громких взрывов или начала работы сирен воздушной тревоги. Также посольство предупредило об опасности приближения к любым осколкам от вооружения, а также возможной опасности из-за их падения при работе украинской ПВО.Провокация ВашингтонаКомментируя призыв американского посольства к гражданам США, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует продолжение конфликта на Украине, передавая Киеву различные системы вооружения.Ситуация на УкраинеРоссия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220715/pozor-1802589166.html

https://ria.ru/20220714/ssha-1802556634.html

https://ria.ru/20220715/himars-1802585589.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/lukashenko-1802575884.html

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