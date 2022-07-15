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Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну - РИА Новости, 15.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/posolstvo-1802592017.html
Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну
Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну - РИА Новости, 15.07.2022
Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну
Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину из соображений безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T07:26
2022-07-15T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину из соображений безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте дипмиссии.Дипмиссия оценила ситуацию в сфере безопасности на всей территории бывшей советской республики как крайне нестабильную, причем условия, по мнению посольства, могут "резко и внезапно ухудшиться".РекомендацииВедомство составило целый список рекомендаций для американцев, все еще находящихся на территории, подконтрольной Киеву.Так, граждан США предостерегли от участия в различных мероприятиях и посоветовали им избегать крупных скоплений людей.На случай обстрелов американцам рекомендуют искать убежище сразу же после громких взрывов или начала работы сирен воздушной тревоги. Также посольство предупредило об опасности приближения к любым осколкам от вооружения, а также возможной опасности из-за их падения при работе украинской ПВО.Провокация ВашингтонаКомментируя призыв американского посольства к гражданам США, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует продолжение конфликта на Украине, передавая Киеву различные системы вооружения.Ситуация на УкраинеРоссия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220715/pozor-1802589166.html
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в мире, сша, украина
07:26 15.07.2022 (обновлено: 08:30 15.07.2022)
 
Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну

Посольство США в Киеве призвало американцев из соображений безопасности покинуть Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину из соображений безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте дипмиссии.
"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — говорится в сообщении посольства.
Дипмиссия оценила ситуацию в сфере безопасности на всей территории бывшей советской республики как крайне нестабильную, причем условия, по мнению посольства, могут "резко и внезапно ухудшиться".
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Рекомендации

Ведомство составило целый список рекомендаций для американцев, все еще находящихся на территории, подконтрольной Киеву.
Так, граждан США предостерегли от участия в различных мероприятиях и посоветовали им избегать крупных скоплений людей.
На случай обстрелов американцам рекомендуют искать убежище сразу же после громких взрывов или начала работы сирен воздушной тревоги. Также посольство предупредило об опасности приближения к любым осколкам от вооружения, а также возможной опасности из-за их падения при работе украинской ПВО.
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Провокация Вашингтона

Комментируя призыв американского посольства к гражданам США, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Вашингтон провоцирует продолжение конфликта на Украине, передавая Киеву различные системы вооружения.
"Посольство США на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских". Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Ситуация на Украине

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
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