07:26 15.07.2022 (обновлено: 08:30 15.07.2022)
Посольство США на Украине призвало американских граждан покинуть страну
Посольство США в Киеве призвало американцев из соображений безопасности покинуть Украину
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американское посольство в Киеве призвало граждан США покинуть Украину из соображений безопасности. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте дипмиссии.
"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — говорится в сообщении посольства.
Дипмиссия оценила ситуацию в сфере безопасности на всей территории бывшей советской республики как крайне нестабильную, причем условия, по мнению посольства, могут "резко и внезапно ухудшиться".
Рекомендации
Ведомство составило целый список рекомендаций для американцев, все еще находящихся на территории, подконтрольной Киеву.
Так, граждан США предостерегли от участия в различных мероприятиях и посоветовали им избегать крупных скоплений людей.
На случай обстрелов американцам рекомендуют искать убежище сразу же после громких взрывов или начала работы сирен воздушной тревоги. Также посольство предупредило об опасности приближения к любым осколкам от вооружения, а также возможной опасности из-за их падения при работе украинской ПВО.
Провокация Вашингтона
"Посольство США на Украине выпустило уведомление для американских граждан в стране с требованием немедленно ее покинуть, а также избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как "они могут стать военными целями для русских". Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передаёт американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ситуация на Украине
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, главная цель операции заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.