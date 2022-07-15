https://ria.ru/20220715/pomosch-1802687496.html
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске - РИА Новости, 15.07.2022
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске, он работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:22
2022-07-15T13:22
2022-07-15T13:22
в мире
виктор водолацкий
луганск
луганская народная республика
единая россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941900_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_74fc10ebbef22296b203f13c40c1bdd9.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске, он работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске. Жители города смогут получить в нем консультации по всем вопросам - от восстановления документов до оформления соцвыплат", - говорится в сообщении.Отмечается, что центр работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля."Также будет организована выездная работа по оказанию правовой помощи населению в других городах и районах, в том числе и на возращенных территориях ЛНР", - приводят в пресс-службе слова депутата Госдумы и куратора гуманитарной миссии партии в ЛНР Виктора Водолацкого.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941900_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_6c6d3defc7383f67e54bd1345c1ff434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, виктор водолацкий, луганск, луганская народная республика, единая россия, госдума рф
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске
ЕР открыла центр юридической помощи в Луганске на базе корпуса института ЛГУ имени Даля