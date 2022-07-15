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"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске - РИА Новости, 15.07.2022
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"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске - РИА Новости, 15.07.2022
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске, он работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T13:22
2022-07-15T13:22
в мире
виктор водолацкий
луганск
луганская народная республика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске, он работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске. Жители города смогут получить в нем консультации по всем вопросам - от восстановления документов до оформления соцвыплат", - говорится в сообщении.Отмечается, что центр работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля."Также будет организована выездная работа по оказанию правовой помощи населению в других городах и районах, в том числе и на возращенных территориях ЛНР", - приводят в пресс-службе слова депутата Госдумы и куратора гуманитарной миссии партии в ЛНР Виктора Водолацкого.
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в мире, виктор водолацкий, луганск, луганская народная республика, единая россия, госдума рф
13:22 15.07.2022
 
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске

ЕР открыла центр юридической помощи в Луганске на базе корпуса института ЛГУ имени Даля

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске, он работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске. Жители города смогут получить в нем консультации по всем вопросам - от восстановления документов до оформления соцвыплат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что центр работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля.
"Также будет организована выездная работа по оказанию правовой помощи населению в других городах и районах, в том числе и на возращенных территориях ЛНР", - приводят в пресс-службе слова депутата Госдумы и куратора гуманитарной миссии партии в ЛНР Виктора Водолацкого.
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
 
В миреВиктор ВодолацкийЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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