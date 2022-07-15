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"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске

"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске - РИА Новости, 15.07.2022

"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске

"Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске, он работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T13:22

2022-07-15T13:22

2022-07-15T13:22

в мире

виктор водолацкий

луганск

луганская народная республика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске, он работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" открыла центр юридической помощи в Луганске. Жители города смогут получить в нем консультации по всем вопросам - от восстановления документов до оформления соцвыплат", - говорится в сообщении.Отмечается, что центр работает на базе корпуса юридического института ЛГУ имени В. Даля."Также будет организована выездная работа по оказанию правовой помощи населению в других городах и районах, в том числе и на возращенных территориях ЛНР", - приводят в пресс-службе слова депутата Госдумы и куратора гуманитарной миссии партии в ЛНР Виктора Водолацкого.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

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в мире, виктор водолацкий, луганск, луганская народная республика, единая россия, госдума рф