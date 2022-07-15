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Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину - РИА Новости, 15.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220715/pokinut-1802582762.html
Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину - РИА Новости, 15.07.2022
Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину из соображений безопасности. Об говорится в публикации на официальном сайте дипмиссии. РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T00:50
2022-07-15T10:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
владимир путин
мария захарова
киев
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину из соображений безопасности. Об говорится в публикации на официальном сайте дипмиссии.Они также призвали сограждан остерегаться массовых скоплений людей и участия в мероприятиях.Ситуацию в сфере безопасности по всей Украине посольство оценивает как крайне нестабильную, причем условия, считают дипломаты, могут "резко и внезапно ухудшиться".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, мария захарова, киев, посольство сша на украине
00:50 15.07.2022 (обновлено: 10:44 15.07.2022)
 
Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американских граждан немедленно покинуть Украину

© AFP 2022 / Carlos ReyesВид на площадь Независимости в Киеве
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AFP 2022 / Carlos Reyes
Вид на площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину из соображений безопасности. Об говорится в публикации на официальном сайте дипмиссии.

"Посольство США призывает американских граждан не отправляться на Украину, а тех, кто находится на Украине, — немедленно покинуть ее, пользуясь доступными вариантами с наземным транспортом, если это безопасно", — заявили дипломаты.

Они также призвали сограждан остерегаться массовых скоплений людей и участия в мероприятиях.
Ситуацию в сфере безопасности по всей Украине посольство оценивает как крайне нестабильную, причем условия, считают дипломаты, могут "резко и внезапно ухудшиться".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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