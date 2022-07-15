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Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину - РИА Новости, 15.07.2022

Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину из соображений безопасности. Об говорится в публикации на официальном сайте дипмиссии. РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T00:50

2022-07-15T00:50

2022-07-15T10:44

специальная военная операция на украине

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владимир путин

мария захарова

киев

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину из соображений безопасности. Об говорится в публикации на официальном сайте дипмиссии.Они также призвали сограждан остерегаться массовых скоплений людей и участия в мероприятиях.Ситуацию в сфере безопасности по всей Украине посольство оценивает как крайне нестабильную, причем условия, считают дипломаты, могут "резко и внезапно ухудшиться".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

россия

киев

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