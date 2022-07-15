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В Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода - РИА Новости, 15.07.2022
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В Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода
В Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода - РИА Новости, 15.07.2022
В Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода
Поход на лошадях якутской породы от Северного полюса холода финишировал в Москве, путешествие протяженностью 11 тысяч километров заняло почти полтора года,... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T19:27
2022-07-15T19:48
общество
евгений петров (писатель)
москва
северный полюс
курган
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ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Поход на лошадях якутской породы от Северного полюса холода финишировал в Москве, путешествие протяженностью 11 тысяч километров заняло почти полтора года, сообщил РИА Новости автор и участник проекта Дугуйдан Винокуров.По одной из версий, Северный полюс холода расположен в Оймяконском районе Якутии. В феврале 1933 года в местности Томтор указанного района была зарегистрирована температура минус 67,7 градуса по Цельсию."Сегодня мы добрались до Москвы. Позади почти полтора года путешествия на якутских лошадях. Я очень горд, что мы смогли преодолеть более 11 тысяч километров пути. Посетили 15 регионов страны", - рассказал Винокуров, потомственный коневод из Оймяконского района.По его словам, путешествие посвящено 100-летию родной республики. Поход на расстояние в четверть экватора доказал, что якутские лошади очень выносливы и способны выжить в самых суровых климатических условиях, обратил внимание автор проекта."В Москве нас встретили сотрудники постоянного представительства Якутии. От города Кургана полтора месяца нас сопровождали представители постпредства Евгений Петров и Денис Фитенко... 30 июля планируем участвовать на национальном празднике Ысыах в Коломенском парке (в столице) и торжественно завершить проект. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас", - отметил собеседник агентства.Путешествие двух коневодов началось в селе Ючюгэй Оймяконского района в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного. В Казани к 30-летнему Винокурову присоединился его 9-летний сын Дархан.Лошади якутской породы уникальны - на полюсе холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе и добывают еду из-под снега. Летом, когда воздух в Якутии прогревается до 30 c лишним градусов, эти животные легко переживают сильный зной.
https://ria.ru/20220530/pokhod-1791713913.html
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общество, евгений петров (писатель), москва, северный полюс, курган
19:27 15.07.2022 (обновлено: 19:48 15.07.2022)
 
В Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода

Винокуров: в Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода

© Фото : UnarovMVТабун якутских лошадей
Табун якутских лошадей - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Фото : UnarovMV
Табун якутских лошадей. Архивное фото
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ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Поход на лошадях якутской породы от Северного полюса холода финишировал в Москве, путешествие протяженностью 11 тысяч километров заняло почти полтора года, сообщил РИА Новости автор и участник проекта Дугуйдан Винокуров.
По одной из версий, Северный полюс холода расположен в Оймяконском районе Якутии. В феврале 1933 года в местности Томтор указанного района была зарегистрирована температура минус 67,7 градуса по Цельсию.
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Участник похода с Полюса Холода на лошадях достиг Курганской области
"Сегодня мы добрались до Москвы. Позади почти полтора года путешествия на якутских лошадях. Я очень горд, что мы смогли преодолеть более 11 тысяч километров пути. Посетили 15 регионов страны", - рассказал Винокуров, потомственный коневод из Оймяконского района.
По его словам, путешествие посвящено 100-летию родной республики. Поход на расстояние в четверть экватора доказал, что якутские лошади очень выносливы и способны выжить в самых суровых климатических условиях, обратил внимание автор проекта.
"В Москве нас встретили сотрудники постоянного представительства Якутии. От города Кургана полтора месяца нас сопровождали представители постпредства Евгений Петров и Денис Фитенко... 30 июля планируем участвовать на национальном празднике Ысыах в Коломенском парке (в столице) и торжественно завершить проект. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас", - отметил собеседник агентства.
Путешествие двух коневодов началось в селе Ючюгэй Оймяконского района в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного. В Казани к 30-летнему Винокурову присоединился его 9-летний сын Дархан.
Лошади якутской породы уникальны - на полюсе холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе и добывают еду из-под снега. Летом, когда воздух в Якутии прогревается до 30 c лишним градусов, эти животные легко переживают сильный зной.
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ОбществоЕвгений Петров (писатель)МоскваСеверный полюсКурган
 
 
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