https://ria.ru/20220715/pokhod-1802847619.html

В Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода

В Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода - РИА Новости, 15.07.2022

В Москве финишировал поход на якутских лошадях от Северного полюса холода

Поход на лошадях якутской породы от Северного полюса холода финишировал в Москве, путешествие протяженностью 11 тысяч километров заняло почти полтора года,... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T19:27

2022-07-15T19:27

2022-07-15T19:48

общество

евгений петров (писатель)

москва

северный полюс

курган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132738/55/1327385582_0:105:1000:668_1920x0_80_0_0_4dd4102f2ff58006b454b6d130d74177.jpg

ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Поход на лошадях якутской породы от Северного полюса холода финишировал в Москве, путешествие протяженностью 11 тысяч километров заняло почти полтора года, сообщил РИА Новости автор и участник проекта Дугуйдан Винокуров.По одной из версий, Северный полюс холода расположен в Оймяконском районе Якутии. В феврале 1933 года в местности Томтор указанного района была зарегистрирована температура минус 67,7 градуса по Цельсию."Сегодня мы добрались до Москвы. Позади почти полтора года путешествия на якутских лошадях. Я очень горд, что мы смогли преодолеть более 11 тысяч километров пути. Посетили 15 регионов страны", - рассказал Винокуров, потомственный коневод из Оймяконского района.По его словам, путешествие посвящено 100-летию родной республики. Поход на расстояние в четверть экватора доказал, что якутские лошади очень выносливы и способны выжить в самых суровых климатических условиях, обратил внимание автор проекта."В Москве нас встретили сотрудники постоянного представительства Якутии. От города Кургана полтора месяца нас сопровождали представители постпредства Евгений Петров и Денис Фитенко... 30 июля планируем участвовать на национальном празднике Ысыах в Коломенском парке (в столице) и торжественно завершить проект. Огромное спасибо всем, кто поддерживал нас", - отметил собеседник агентства.Путешествие двух коневодов началось в селе Ючюгэй Оймяконского района в конце мая 2021 года. В апреле 2022 года стало известно, что путешествие продолжит один всадник, второму пришлось вернуться в Якутию из-за травмы животного. В Казани к 30-летнему Винокурову присоединился его 9-летний сын Дархан.Лошади якутской породы уникальны - на полюсе холода зимой в минус 60 градусов они содержатся на свободном выпасе и добывают еду из-под снега. Летом, когда воздух в Якутии прогревается до 30 c лишним градусов, эти животные легко переживают сильный зной.

https://ria.ru/20220530/pokhod-1791713913.html

https://ria.ru/20220605/muzey-1793299259.html

москва

северный полюс

курган

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, евгений петров (писатель), москва, северный полюс, курган