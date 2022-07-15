https://ria.ru/20220715/pogoda-1802810440.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.07.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на субботу из-за грозы, сообщила... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:20
2022-07-15T17:20
2022-07-15T17:20
россия
общество
санкт-петербург
погода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на субботу из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора."По информации Росгидрометцентра, с 12 часов 16 июля до 21 часа 16 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20220715/pogoda-1802767410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, санкт-петербург, погода
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы