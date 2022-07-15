Пьяный житель Башкирии случайно поджег лейтенанта ГИБДД
Пьяный житель Башкирии хотел сжечь машину при сотрудниках ГИБДД, но поджег одного из них
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД остановили в Башкирии водителя, а тот решил поджечь свою машину - при попытке помешать ему пострадал полицейский, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в Кугарчинском районе инспекторы ГИБДД остановили машину местного жителя, предложив тому пройти тест на алкоголь. Он отказался – при этом выяснилось, что он лишен водительских прав.
Во время составления протокола на мужчину что-то нашло, он достал из багажника канистру бензина и попытался облить им свою машину. "Полицейские предприняли попытку предотвратить потенциально опасные действия. Один из инспекторов смог забрать емкость, однако горючее разлилось ему на руки и одежду. Водитель в это время поджег бензин зажигалкой. В результате лейтенант получил серьезные ожоги. В срочном порядке он был госпитализирован", - рассказала Волк.
Пиромана задержали и доставили в отдел, сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. Когда именно произошло ЧП, не уточняется.
4 ноября 2021, 13:48Не роскошьЧто можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие — у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск?