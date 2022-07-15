Пьяный житель Башкирии случайно поджег лейтенанта ГИБДД

Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?

Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие — у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск?