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Пьяный житель Башкирии случайно поджег лейтенанта ГИБДД - РИА Новости, 15.07.2022
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Пьяный житель Башкирии случайно поджег лейтенанта ГИБДД
Пьяный житель Башкирии случайно поджег лейтенанта ГИБДД - РИА Новости, 15.07.2022
Пьяный житель Башкирии случайно поджег лейтенанта ГИБДД
Инспекторы ГИБДД остановили в Башкирии водителя, а тот решил поджечь свою машину - при попытке помешать ему пострадал полицейский, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:39
2022-07-15T17:39
происшествия
авто
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика башкортостан
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД остановили в Башкирии водителя, а тот решил поджечь свою машину - при попытке помешать ему пострадал полицейский, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, в Кугарчинском районе инспекторы ГИБДД остановили машину местного жителя, предложив тому пройти тест на алкоголь. Он отказался – при этом выяснилось, что он лишен водительских прав.Во время составления протокола на мужчину что-то нашло, он достал из багажника канистру бензина и попытался облить им свою машину. "Полицейские предприняли попытку предотвратить потенциально опасные действия. Один из инспекторов смог забрать емкость, однако горючее разлилось ему на руки и одежду. Водитель в это время поджег бензин зажигалкой. В результате лейтенант получил серьезные ожоги. В срочном порядке он был госпитализирован", - рассказала Волк.Пиромана задержали и доставили в отдел, сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. Когда именно произошло ЧП, не уточняется.
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Кирилл Волков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика башкортостан
17:39 15.07.2022
 
Пьяный житель Башкирии случайно поджег лейтенанта ГИБДД

Пьяный житель Башкирии хотел сжечь машину при сотрудниках ГИБДД, но поджег одного из них

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД остановили в Башкирии водителя, а тот решил поджечь свою машину - при попытке помешать ему пострадал полицейский, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в Кугарчинском районе инспекторы ГИБДД остановили машину местного жителя, предложив тому пройти тест на алкоголь. Он отказался – при этом выяснилось, что он лишен водительских прав.
Во время составления протокола на мужчину что-то нашло, он достал из багажника канистру бензина и попытался облить им свою машину. "Полицейские предприняли попытку предотвратить потенциально опасные действия. Один из инспекторов смог забрать емкость, однако горючее разлилось ему на руки и одежду. Водитель в это время поджег бензин зажигалкой. В результате лейтенант получил серьезные ожоги. В срочном порядке он был госпитализирован", - рассказала Волк.
Пиромана задержали и доставили в отдел, сейчас на него возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. Когда именно произошло ЧП, не уточняется.
Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю? - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября 2021, 13:48Не роскошь
Что можно и что нельзя сотруднику ГИБДД и водителю?Интернет переполнен памятками о том, как общаться с сотрудниками ГИБДД на дороге, и 99% таких материалов откровенно вредны для водителя. Какие права и обязанности есть у водителя, какие — у сотрудника ГИБДД? Что делать, если тебя пытаются проверить на наличие алкоголя в крови? И как действовать, если пытаются провести обыск?
 
ПроисшествияАвтоГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Башкортостан
 
 
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