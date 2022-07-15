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Воробьев: объем поддержки подмосковных МСП достиг 90 млрд рублей
Воробьев: объем поддержки подмосковных МСП достиг 90 млрд рублей - РИА Новости, 15.07.2022
Воробьев: объем поддержки подмосковных МСП достиг 90 млрд рублей
Почти 90 миллиардов рублей грантов и поддержки получил малый и средний бизнес Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T12:39
2022-07-15T12:39
2022-07-15T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Почти 90 миллиардов рублей грантов и поддержки получил малый и средний бизнес Московской области с начала 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.Малому и среднему бизнесу Московской области при реализации проектов в сфере импортозамещения доступны кредиты по ставкам от 4% годовых. Такая программа запущена в регионе совместно с Корпорацией малого и среднего предпринимательства. Сниженная процентная ставка предоставляется сразу при оформлении кредитного договора. Всего с начала года, заявки на меры поддержки подали в Московской области подало около 9 тысяч субъектов МСП."Исходим из того, что для любого предпринимателя первоочередное – это дешевые деньги. Поэтому особенно востребованы программы льготного кредитования, кредитные каникулы. Ими воспользовались уже более 3,6 тысяч компаний – в сумме они получили почти 90 миллиардов рублей. У нас есть и другие меры поддержки – субсидии и гранты", - приводятся слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Также в регионе действует 30 мер региональной поддержки. Среди них обнуление налога на прибыль для предприятий в 11 отдаленных территориях, гранты в сфере IT и субсидия на открытие по франшизе.
https://ria.ru/20220714/kredity-1802509947.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев