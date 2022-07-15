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Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины - РИА Новости, 15.07.2022
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Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины
Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины - РИА Новости, 15.07.2022
Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины
Читатели немецкого издания Bild резко отреагировали на новость о переименовании сквера в польском Кракове, расположенного неподалеку от консульства России, в... РИА Новости, 15.07.2022
2022-07-15T17:10
2022-07-15T17:28
в мире
украина
россия
польша
краков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Bild резко отреагировали на новость о переименовании сквера в польском Кракове, расположенного неподалеку от консульства России, в площадь Cвободной Украины.Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к такому шагу властей города, осудив и высмеяв их решение."Свободная Украина? Она уже давно оккупирована США и их союзничками, а Польша — одна из них. Россия только что освободила Украину от этих ублюдков!" — написал Sanjakox."Те, кто хочет быть солидарными с Украиной, пусть делают это в частном порядке и за свой счет", — предложил Peter Paulchen."Теперь Украине остается только избавиться от своего президента", — поддержал Claus Peisker.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220715/berbok-1802628656.html
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в мире, украина, россия, польша, краков
17:10 15.07.2022 (обновлено: 17:28 15.07.2022)
 
Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины

Читатели Bild осудили переименование площади в честь Украины у консульства России в Польше

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Bild резко отреагировали на новость о переименовании сквера в польском Кракове, расположенного неподалеку от консульства России, в площадь Cвободной Украины.
Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к такому шагу властей города, осудив и высмеяв их решение.
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"Свободная Украина? Она уже давно оккупирована США и их союзничками, а Польша — одна из них. Россия только что освободила Украину от этих ублюдков!" — написал Sanjakox.

"Одержимость поляков Украиной продолжает поражать меня, <…> как будто Волынской резни никогда и не было", — удивился Peter Borbe.

"Те, кто хочет быть солидарными с Украиной, пусть делают это в частном порядке и за свой счет", — предложил Peter Paulchen.
"Очень хорошее название, так как вскоре Украину освободят от клоуна и его нацистских приспешников-клоунов. Так что спасибо Польше за это", — сыронизировала Ezra BenD.
"Теперь Украине остается только избавиться от своего президента", — поддержал Claus Peisker.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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