17:10 15.07.2022 (обновлено: 17:28 15.07.2022)
Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины
Читатели Bild осудили переименование площади в честь Украины у консульства России в Польше
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди с флагом Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди с флагом Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Bild резко отреагировали на новость о переименовании сквера в польском Кракове, расположенного неподалеку от консульства России, в площадь Cвободной Украины.
Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к такому шагу властей города, осудив и высмеяв их решение.
"Одержимость поляков Украиной продолжает поражать меня, <…> как будто Волынской резни никогда и не было", — удивился Peter Borbe.
"Те, кто хочет быть солидарными с Украиной, пусть делают это в частном порядке и за свой счет", — предложил Peter Paulchen.
"Очень хорошее название, так как вскоре Украину освободят от клоуна и его нацистских приспешников-клоунов. Так что спасибо Польше за это", — сыронизировала Ezra BenD.
"Теперь Украине остается только избавиться от своего президента", — поддержал Claus Peisker.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.