https://ria.ru/20220715/ploschad-1802806830.html

Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины

Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины - РИА Новости, 15.07.2022

Немцы пришли в ярость после переименования в Польше площади в честь Украины

Читатели немецкого издания Bild резко отреагировали на новость о переименовании сквера в польском Кракове, расположенного неподалеку от консульства России, в... РИА Новости, 15.07.2022

2022-07-15T17:10

2022-07-15T17:10

2022-07-15T17:28

в мире

украина

россия

польша

краков

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Bild резко отреагировали на новость о переименовании сквера в польском Кракове, расположенного неподалеку от консульства России, в площадь Cвободной Украины.Пользователи Сети не смогли остаться равнодушными к такому шагу властей города, осудив и высмеяв их решение."Свободная Украина? Она уже давно оккупирована США и их союзничками, а Польша — одна из них. Россия только что освободила Украину от этих ублюдков!" — написал Sanjakox."Те, кто хочет быть солидарными с Украиной, пусть делают это в частном порядке и за свой счет", — предложил Peter Paulchen."Теперь Украине остается только избавиться от своего президента", — поддержал Claus Peisker.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220715/ukraina-1802616284.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/berbok-1802628656.html

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польша

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, польша, краков